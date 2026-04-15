Fora do Secret Story, Ariana emite comunicado: «No meio de tudo, escolho...»

  • Dois às 10
  • Hoje às 15:21
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Ariana Miranda está a viver dias de adaptação após a saída da casa do “Secret Story - Casa dos Segredos”. Expulsa na mais recente gala, a jovem recorreu às redes sociais para refletir sobre a experiência intensa que viveu dentro do reality show da TVI.

Numa mensagem partilhada no Instagram, Ariana não escondeu o impacto da sua participação do Secret Story: “Ainda estou a processar tudo o que vivi... Foi intenso, foi real, foi das experiências mais desafiantes da minha vida”, começou por escrever.

Apesar de tudo o que viveu, Ariana mostra-se focada no futuro e deixa uma certeza: “No meio de tudo, escolho o orgulho. Escolho a gratidão. Escolho seguir de cabeça erguida. Isto não foi o fim... Foi só o começo."

A ex-concorrente fez questão de sublinhar que, apesar dos momentos difíceis, tudo foi vivido com autenticidade: “Nem sempre foi fácil, nem sempre foi bonito — mas foi verdadeiro. E, só por isso, já valeu tudo”. Mais consciente e resiliente, Ariana garante que sai da casa diferente: “Saio daqui mais forte, mais consciente e com uma bagagem que ninguém me tira”.

A jovem aproveitou ainda para agradecer a quem a apoiou ao longo do percurso, deixando também uma resposta a quem a criticou: “A quem esteve desse lado a apoiar-me… obrigada do fundo do coração."

Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM
Temas: Secret Story Ariana Dois às 10 TVI
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM

RELACIONADOS

«Depois de tudo o que vi...»: fora do Secret Story, Ariana comunica decisão sobre Diogo

Com Diogo dentro do Secret Story, Ariana mostra-se triste com a mãe do concorrente: «Não estava à espera»

Fora do Secret Story, Ariana reage a hipótese sobre Diogo e Eva: «Ficaria sem palavras»

A pergunta de Cristina Ferreira que deixou Ariana sem reação: «Não se explica»

Fora do Estúdio

Catarina Miranda e Afonso Leitão estão separados? Há uma imagem que fala por si

Hoje às 17:00

Este é o truque de Cristina Ferreira para combater o inchaço: «O meu drenante natural»

Hoje às 16:21

De cabelo comprido e tranças: há 6 anos, Norberto era assim: veja as fotos do ex-concorrente

Hoje às 16:00

Irreconhecível. De óculos e cabelo curto, ninguém diria que é Catarina há 5 anos: veja as fotos

Hoje às 15:00

Em sofrimento, ex-concorrente do Big Brother faz desabafo emotivo: «Estou cansada de fingir»

Hoje às 14:57

Outra figura dos reality shows trabalha no mesmo espaço que Ana serve em lingerie: descubra quem é

Ontem às 17:00

Como nunca o vimos: imagens de Ricardo João fora da casa revelam lado sedutor

Ontem às 16:00
MAIS

Mais Vistos

Cristina Ferreira fica em choque com ligação em direto ao “Secret Story 10”: “O que é que aconteceu à casa?”

Hoje às 10:12

“Ela precisa muito do dinheiro”: Cristina Ferreira reage às últimas atitudes de concorrente do “Secret Story 10”

Hoje às 10:13

Catarina põe um ponto final na história com João: “Nunca existiu uma relação com o João”

Hoje às 09:58

O que dizia a mensagem que Catarina enviou a Norberto depois da expulsão dele?

Hoje às 09:58

Signos

Previsões para abril: saiba o que o seu signo pode esperar no amor, trabalho e saúde

31 mar, 12:26

Vem aí um amor? Estas são as previsões do signo de Ariana para o mês de abril

31 mar, 11:12

Horóscopo para abril. Previsões para Eva não deixam dúvidas: «As verdades vão ser ditas»

31 mar, 11:01

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de março

27 fev, 10:56

Receitas

Use as sobras de ovos de chocolate da Páscoa para fazer esta mousse

7 abr, 17:00

Este folar de carnes pode ser o protagonista da sua mesa de Páscoa: veja a receita

2 abr, 13:00

Aprenda a preparar o clássico ensopado de borrego para a Páscoa

1 abr, 10:31

Vá além do tradicional folar e descubra este bolo da Páscoa

31 mar, 16:00

Fotos

Catarina Miranda e Afonso Leitão estão separados? Há uma imagem que fala por si

Hoje às 17:00

Este é o truque de Cristina Ferreira para combater o inchaço: «O meu drenante natural»

Hoje às 16:21

De cabelo comprido e tranças: há 6 anos, Norberto era assim: veja as fotos do ex-concorrente

Hoje às 16:00

Fora do Secret Story, Ariana emite comunicado: «No meio de tudo, escolho...»

Hoje às 15:21