Fora do Secret Story, Ariana emite comunicado: «No meio de tudo, escolho...»

Após dias ao lado do namorado, Sandra Felgueiras declara-se: «O lugar de onde não quero sair»

Ariana Miranda está a viver dias de adaptação após a saída da casa do “Secret Story - Casa dos Segredos”. Expulsa na mais recente gala, a jovem recorreu às redes sociais para refletir sobre a experiência intensa que viveu dentro do reality show da TVI.

Numa mensagem partilhada no Instagram, Ariana não escondeu o impacto da sua participação do Secret Story: “Ainda estou a processar tudo o que vivi... Foi intenso, foi real, foi das experiências mais desafiantes da minha vida”, começou por escrever.

Apesar de tudo o que viveu, Ariana mostra-se focada no futuro e deixa uma certeza: “No meio de tudo, escolho o orgulho. Escolho a gratidão. Escolho seguir de cabeça erguida. Isto não foi o fim... Foi só o começo."

A ex-concorrente fez questão de sublinhar que, apesar dos momentos difíceis, tudo foi vivido com autenticidade: “Nem sempre foi fácil, nem sempre foi bonito — mas foi verdadeiro. E, só por isso, já valeu tudo”. Mais consciente e resiliente, Ariana garante que sai da casa diferente: “Saio daqui mais forte, mais consciente e com uma bagagem que ninguém me tira”.

A jovem aproveitou ainda para agradecer a quem a apoiou ao longo do percurso, deixando também uma resposta a quem a criticou: “A quem esteve desse lado a apoiar-me… obrigada do fundo do coração."