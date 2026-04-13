Fora do Secret Story, Ariana fala de Eva e expõe Diogo: «Ele efetivamente mentia-lhe»

As revelações de Ariana Miranda continuam a dar que falar e desta vez envolvem diretamente Diogo e Eva.

Na primeira entrevista após sair da casa, no “Dois às 10”, a ex-concorrente não teve dúvidas ao abordar a postura do colega dentro do jogo. “Eu sinto que ele sempre tentou defender mais a Eva. Porque ele efetivamente mentia-lhe quando dizia que não acontecia nada entre nós”, afirmou.

Ariana considera que houve uma dualidade no comportamento de Diogo, sobretudo na forma como geriu a relação com ambas dentro da casa. Apesar disso, a jovem garante que nunca encarou a situação como uma competição direta com Eva, reforçando que seguiu sempre aquilo que sentia.

Sobre o futuro, garantiu querer conversar com Diogo, mas não sabe se é a pessoa que quer para a vida.

Uma declaração que vem adensar ainda mais a polémica em torno deste triângulo — e que poderá ter consequências fora do jogo.