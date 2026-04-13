Fora do Secret Story, Ariana reage a hipótese sobre Diogo e Eva: «Ficaria sem palavras»

Fora do Secret Story, Ariana fala sobre Diogo e Eva e não coloca uma hipótese para o futuro : «Ficaria sem palavras»

Ariana Miranda foi confrontada com a grande dúvida: será que Diogo e Eva vão reatar a relação de cinco anos? A resposta surgiu no “Dois às 10”, da TVI, e não deixou ninguém indiferente. “Eu ficaria sem palavras, sinceramente”, começou por admitir a ex-concorrente, reagindo à possibilidade de uma reconciliação entre os dois.

Ainda assim, Ariana garante que prefere não colocar esse cenário em cima da mesa: “Prefiro não pôr. Lá dentro eu sei que eles vão continuar a conversar, como conversavam antes. Mas acho que vai também da consciência deles”.

A jovem foi mais longe e deixou uma crítica clara: “Se fizeram este teatro todo e realmente isto ainda for jogo, diz mais sobre eles do que sobre mim, porque eu nunca faria um jogo desses com ninguém”.

Ariana considerou ainda que seria “feíssimo” se tudo não passasse de estratégia e apontou o motivo pelo qual há quem desconfie: “Sinto que é pela reaproximação deles também, por estarem sempre a conversar um com o outro sem ninguém estar lá”.

Declarações que prometem continuar a alimentar a polémica em torno deste triângulo — mesmo fora da casa