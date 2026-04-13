Mãe de Diogo sobre relação do filho com Ariana: «Vai cada um à sua vida»

A última gala do “Secret Story 10” ficou marcada por um momento inesperado que envolveu a mãe de Diogo.

Durante a emissão, Cristina Ferreira decidiu questionar diretamente a progenitora do concorrente sobre a relação do filho com Ariana Miranda. A resposta não deixou ninguém indiferente. “Por vontade do meu filho, acho que não estaria com a Eva. Mas também acho que o que ele está a sentir lá dentro não é amor”, começou por afirmar, referindo-se ao envolvimento com Ariana.

Perante a declaração, Cristina Ferreira quis ir mais longe e lançou uma nova pergunta: afinal, o que acredita que vai acontecer cá fora? Sem rodeios, a mãe de Diogo respondeu: “Vai cada um à sua vida”. Surpreendida, a apresentadora confirmou: “Os três?”. E a resposta foi clara: “Os três”.

Uma opinião que gerou reações em estúdio e que promete dar ainda mais que falar sobre o futuro deste triângulo amoroso fora da ca