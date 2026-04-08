Não é só Jéssica que tem ligação ao futebol. Ariana foi "apanhada" a declarar-se a famoso jogador: «És a minha luz»

  • Dois às 10
  • Hoje às 09:04

A concorrente do Secret Story declarou todo o apoio numa página de apoio a um ex-jogador do FC Porto criada pela própria.

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Sabemos que Jéssica tem relação com Wilson Manafá, ex-jogador do FC Porto, mas há outra concorrente dentro da casa que parece ser adepta de futebol. Ariana, atualmente dentro da casa mais vigiada do país, está a ser associada a um nome bem conhecido do futebol português. Tudo porque vários internautas descobriram antigas publicações da jovem dedicadas a Felipe Augusto, que representou o FC Porto entre 2016 e 2019.

Segundo as imagens que têm circulado, sobretudo na rede social X (antigo Twitter), Ariana terá criado uma página de apoio ao jogador no início da sua passagem por Portugal. Nessas partilhas, a concorrente não escondia a admiração — e até emoção — que sentia pelo defesa brasileiro.

Num dos textos, datado de 2017, Ariana abriu o coração: “Não existem palavras suficientes para expressar o quanto gosto de ti e o quanto te admiro”, escreveu, acrescentando ainda que as saudades eram tantas que chegava a emocionar-se ao recordar o único encontro que tiveram. A jovem prometia também apoio incondicional: “Nunca estarás sozinho. Seja longe ou perto, apoio da minha parte não faltará”, pode ler-se numa das publicações agora recuperadas.

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Cerca de um ano depois, Ariana voltou a partilhar um novo momento ao lado do jogador, descrevendo-o como “o abraço mais sentido, mais chorado e mais sincero do mundo (...) Obrigada por te ter na minha vida. Tu és a minha luz. Adoro-te”, reforçando a ligação especial que mantinha com o então atleta do FC Porto.

As imagens e declarações estão agora a ser amplamente comentadas nas redes sociais, onde muitos fãs do “Secret Story 10” se mostram surpreendidos com este capítulo desconhecido do passado da concorrente.

Temas: Secret Story Ariana Filipe Augusto Dois às 10
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