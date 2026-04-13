O gesto de Cristina Ferreira que protegeu Ariana após a expulsão do Secret Story

A saída de Ariana Miranda do “Secret Story” ficou marcada por um por um gesto de proteção por parte de Cristina Ferreira.

Expulsa na gala deste domingo, dia 12 de abril, Ariana chegou a estúdio pronta para enfrentar as primeiras reações ao seu percurso dentro da casa, especialmente no que diz respeito à polémica ligação com Diogo.

À conversa com Cristina Ferreira, mostrou-se tranquila e segura das suas decisões: “Tudo o que fiz segui o meu coração, por isso tudo o que tiver que vir será bem-vindo”, afirmou.

No entanto, perante a intensidade do momento e o impacto emocional evidente, a produção acabou por tomar uma decisão pouco habitual. Em vez de encaminhar a ex-concorrente para junto dos restantes participantes já expulsos, Cristina Ferreira optou por protegê-la, pedindo que Ariana abandonasse o estúdio acompanhada pela mãe, ainda antes do final do programa.

Um gesto que não passou despercebido e que demonstra a preocupação com o bem-estar emocional da jovem, após semanas de exposição e polémica dentro do reality show.