O gesto de Cristina Ferreira que protegeu Ariana após a expulsão do Secret Story

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  • Hoje às 08:50

A saída de Ariana Miranda do “Secret Story” ficou marcada por um por um gesto de proteção por parte de Cristina Ferreira.

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Expulsa na gala deste domingo, dia 12 de abril, Ariana chegou a estúdio pronta para enfrentar as primeiras reações ao seu percurso dentro da casa, especialmente no que diz respeito à polémica ligação com Diogo.

À conversa com Cristina Ferreira, mostrou-se tranquila e segura das suas decisões: “Tudo o que fiz segui o meu coração, por isso tudo o que tiver que vir será bem-vindo”, afirmou.

No entanto, perante a intensidade do momento e o impacto emocional evidente, a produção acabou por tomar uma decisão pouco habitual. Em vez de encaminhar a ex-concorrente para junto dos restantes participantes já expulsos, Cristina Ferreira optou por protegê-la, pedindo que Ariana abandonasse o estúdio acompanhada pela mãe, ainda antes do final do programa.

Um gesto que não passou despercebido e que demonstra a preocupação com o bem-estar emocional da jovem, após semanas de exposição e polémica dentro do reality show.

Temas: Secret Story Ariana Dois às 10 Cristina Ferreira
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