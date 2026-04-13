«Quem é que achas que ele vai procurar primeiro?»: Ariana é confrontada sobre escolha de Diogo

  • Dois às 10
  • Há 3h e 8min

Ariana esteve no «Dois às 10» para dar a sua primeira entrevista depois de ser expulsa do Secret Story.

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A relação entre Ariana e Diogo continua a levantar uma grande questão: afinal, quem vai ele escolher — Ariana ou Eva?

Na primeira entrevista após a expulsão, no “Dois às 10”, Ariana mostrou-se sincera, mas também cautelosa. “Se ele sair primeiro, é a mim. Se saírem ao mesmo tempo... não sei”, confessou, admitindo a incerteza quanto ao desfecho deste triângulo.

Apesar disso, garantiu não ter medo da resposta: “Não tenho medo de ser rejeitada, já o fui...”.

Entre sentimentos e dúvidas, tudo indica que a decisão final poderá surpreender — e ainda está longe de ser clara.

Temas: Secret Story Ariana Diogo Eva Dois às 10
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