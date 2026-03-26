Secret Story. Após admitir que mentiu, Ariana faz acordo com Diogo para o pós-programa

  • Dois às 10
  • Hoje às 09:50

Após o fim da relação com Eva, Diogo conversou com Ariana sobre a relação de ambos.

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A relação entre Diogo e Ariana continua a evoluir dentro da casa do “Secret Story” — agora com uma revelação que promete dar ainda mais que falar.

Numa conversa a sós no quarto, Ariana abriu o coração e assumiu que escondeu o que sentia desde o início e que mentiu ao ser confrontada. “Naquele dia em que me perguntaste ‘estás a criar algum tipo de sentimento’, eu disse que não. Disse que não para me proteger a mim própria. Mas realmente havia…”, confessou.

A jovem de Baião não deixou margem para dúvidas e reforçou que os sentimentos eram reais: “Nunca me tinha sentido assim, porque eu estava a gostar de ti, apesar de ter dito que não. Eu digo sempre que não…”. Já a pensar no futuro, Ariana admitiu ainda que gostava de dar continuidade à ligação fora do jogo: “Sinto que lá fora devíamos conversar”.

Do outro lado, Diogo mostrou-se recetivo e alinhado com a aproximação: “Terei todo o gosto de o fazer. Comecei a criar um sentimento por ti e quero-te conhecer melhor e depois o resto vê-se”.

Recorde-se que esta aproximação aconteceu ainda antes de Diogo ter colocado um ponto final na relação de cinco anos com Eva. Desde então, o concorrente tem-se mostrado confuso e próximo de Ariana.

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Temas: Secret Story Ariana Diogo Eva Dois às 10
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