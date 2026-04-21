Secret Story. Em direto, Ariana reage a declarações enigmáticas de Diogo

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A relação entre Diogo e Ariana continua a dar que falar cá fora mas, para já, sem respostas definitivas.

Em entrevista ao “Diário” do “Secret Story”, Diogo voltou a abordar o tema e deixou claro que o futuro entre os dois ainda está em aberto. Questionado sobre a possibilidade de avançarem para uma relação amorosa fora do jogo, o ex-concorrente mostrou-se… fiel a si próprio.

“Lá fora é que se vai perceber se resulta ou não”, começou por dizer, reforçando que tudo dependerá da realidade fora da casa. Confrontado diretamente com a questão — “mas tens essa vontade?” — Diogo respondeu sem se comprometer:
“Vamos ver, não quero dizer nem que sim nem que não. Vamos ver.”

Uma postura que não surpreende Ariana. Presente no programa, Ariana reagiu a esta forma mais reservada de Diogo lidar com os sentimentos: “Já estou habituada, ele é sempre assim vago. Ele não é bom a demonstrar sentimentos, como ele já disse.”

Apesar disso, a ex-concorrente garante que sempre houve conversas importantes entre os dois sobre o futuro: “Nós sempre conversámos para ver como era a vida um do outro cá fora e se ia dar certo.”

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Entre incertezas, respostas em aberto e alguma expectativa, uma coisa parece certa: a história de Diogo e Ariana parece continuar, uma vez que foram vistos a trocar um beijo numa discoteca.

Temas: Secret Story Ariana Diogo TVI
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