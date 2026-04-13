Sem medo da polémica. Ariana escolhe a camisola “amaldiçoada” na primeira entrevista após o Secret Story

  • Dois às 10
  • Hoje às 11:09

Ariana está a pôr-se a par da realidade agora que foi expulsa do Secret Story.

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A escolha de roupa de Ariana Miranda voltou a dar que falar — e não foi por acaso. Depois de a camisola da Zara que usou dentro da casa ter gerado polémica e se ter tornado viral nas redes sociais, a ex-concorrente surgiu novamente com a mesma peça no programa “Dois às 10”, da TVI.

O gesto não passou despercebido e foi interpretado por muitos como uma mensagem clara, numa altura em que continua envolvida na mediática “história dos três” com Diogo e Eva.

Recorde-se que o modelo em causa — um polo de malha às riscas da Zara — já tinha estado envolvido numa controvérsia antes mesmo de entrar no reality show. A peça ganhou notoriedade após ter sido usada por uma jovem num vídeo publicado no TikTok, que gerou críticas por ser considerado homofóbico ao abordar a partilha de balneários entre mulheres.

Desde então, a camisola acabou por ser “cancelada” por vários utilizadores da rede social, chegando mesmo a ser apelidada de “proibida”. Há até quem fale, em tom irónico, de uma espécie de “maldição”, sobretudo depois de a peça ter surgido associada a um dos momentos mais polémicos desta edição do “Secret Story”.

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Agora, ao voltar a usar a mesma camisola em televisão, Ariana parece não ter receio da controvérsia — e mostra que está atenta ao impacto das suas escolhas, dentro e fora da casa

Temas: Secret Story Ariana Dois às 10 TVI
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