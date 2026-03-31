Vem aí um amor? Estas são as previsões do signo de Ariana para o mês de abril

  • Dois às 10
  • Hoje às 11:12

Com o nome no centro da polémica do “Secret Story 10”, Ariana volta a dar que falar — desta vez fora da casa. As previsões para abril prometem mexer (ainda mais) com o coração.

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Ariana continua a ser uma das concorrentes mais comentadas do “Secret Story 10” e, agora, há novas pistas sobre o que pode estar a caminho.

No “Dois às 10”, a taróloga Joana Dias analisou os signos mais falados do momento — e revelou previsões intensas para Escorpião, signo de Ariana.

No campo amoroso, o cenário não podia ser mais explosivo: “Intensidade ao rubro”, garantiu, apontando para relações marcadas por forte ligação emocional, desejo e até transformação. Há mesmo indicação de vontade de construir algo a dois — o que pode ganhar novos contornos dentro da casa.

Já no trabalho, o foco e o poder estarão em destaque, enquanto na saúde o conselho é claro: libertar tensões acumuladas.

Com emoções ao limite e decisões importantes no horizonte, abril promete não dar tréguas a Ariana

Temas: Secret Story Ariana Dois às 10 TVI Diogo
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