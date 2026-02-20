A TVI ‘deu-lhe’ os pais dos filhos e mudou o rumo da sua história: «Sou uma mulher sem medos»

Convidada do especial “Parabéns TVI”, Bernardina Brito fez uma viagem ao passado e recordou o impacto que os reality shows tiveram na sua vida pessoal, revelando que foi nesses programas que conheceu os pais dos seus dois filhos

Bernardina Brito foi uma das convidadas do programa especial “Parabéns, TVI” e não deixou de assinalar a coincidência: tem exatamente a mesma idade da estação de Queluz de Baixo: 33 anos.

Durante a conversa, a ex-concorrente falou sobre o impacto profundo que as participações nos reality shows da TVI tiveram na sua vida, não só a nível mediático, mas sobretudo pessoal.

“Foi uma das coisas que os realities trouxeram. Conheci o pai do meu filho e depois, noutro reality, através de um amigo, conheci o pai da minha Kiara”, revelou, mostrando como o percurso televisivo acabou por cruzar-se com as suas histórias de amor.

Recorde-se que Bernardina é mãe de Kévim, filho de Tiago Ginga, e Kiara, filha de Pedro Almeida, de quem se separou recentemente.

Bernardina destacou ainda a transformação que viveu ao longo dos anos. Mais do que exposição, os programas deram-lhe crescimento pessoal. “Trouxe uma mulher sem medo de ir à luta e com mais brio e gosto nela própria”, afirmou.

Entre memórias e conquistas, ficou claro que os reality shows marcaram para sempre o caminho da ex-participante, ajudando a moldar a mulher que é hoje