Bernardina Brito reage às comparações com Liliana e revela a grande diferença entre ambas

Bernardina Brito regressou esta segunda-feira ao “Dois às 10”, onde Cristina Ferreira e Cláudio Ramos a receberam para um pequeno-almoço cheio de boa disposição. Entre risos, a ex-concorrente recordou os momentos mais marcantes da sua participação na “Casa dos Segredos”, incluindo o triângulo amoroso que deu muito que falar.

Bernardina Brito foi uma das convidadas do “Dois às 10” e, como não podia deixar de ser, o reencontro trouxe à conversa os tempos intensos da sua participação num dos reality shows mais polémicos da TVI.

A ex-concorrente lembrou que entrou na “Casa dos Segredos” comprometida, mas acabou por se apaixonar por Tiago Ginga, outro participante do programa — uma história que, à época, marcou profundamente o público e a própria vida pessoal de Bernardina: “Entrei comprometida, mas as coisas foram acontecendo… Só não fazia uma coisa que a Liliana fez: permitir o toque imediato”, revelou, numa referência divertida às comparações com Liliana, concorrente do atual «Secret Story 9».

Bernardina contou ainda um episódio curioso vivido dentro da casa, quando foi chamada ao confessionário e questionada sobre o estado do seu relacionamento. “Perguntaram-me: ‘Esta solteira sabia?’ E eu respondi: ‘Pois, já imaginava’”, recordou, divertida.

Bernardina Brito acabou por ter um filho com Tiago Ginga.