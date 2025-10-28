«Tens a cara mais bonita. Fica perfeita em televisão». Esta é a ex-concorrente do «Secret Story» que Cristina Ferreira elogia sempre

  • Dois às 10
  • Hoje às 11:00

Uma das figuras mais marcantes da história dos reality shows portugueses, surpreendeu tudo e todos ao surgir com um novo visual, no “Dois às 10”. O cabelo curto e liso — num estilo muito semelhante ao de Cristina Ferreira — rendeu-lhe largos elogios da apresentadora.

No “Dois às 10” desta terça-feira, Bernardina Brito foi uma das convidadas especiais do programa da manhã da TVI. A ex-concorrente do “Secret Story”, recordada pelas suas frases icónicas e pela forma genuína como marcou o público, regressou à televisão com uma nova imagem e um novo projeto de vida.

Ao entrar em estúdio, Bernardina foi imediatamente elogiada por Cristina Ferreira, que não escondeu o entusiasmo com o novo visual da convidada: “Tens a cara mais bonita. Fica perfeita em televisão”, afirmou a apresentadora, visivelmente rendida ao estilo da ex-concorrente. Um elogio que faz frequentemente.

Bernardina surgiu com o cabelo curto, liso e elegante, num corte moderno e simples que em tudo lembra o visual atual de Cristina Ferreira — e que conquistou o público e os colegas em estúdio.

Durante a conversa, Bernardina revelou estar numa nova fase da vida, mais confiante e focada em projetos pessoais e criativos. A antiga participante dos reality shows contou que decidiu dar uma nova vida às suas expressões mais conhecidas, transformando-as em peças de roupa com mensagens divertidas e cheias de personalidade.

Temas: Secret Story Bernardina Brito Cristina Ferreira Dois às 10

