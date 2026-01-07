Cristina Ferreira encantada com o filho de Tatiana e Ruben Boa Nova: «Igualzinho ao pai. É impressionante»

  • Dois às 10
  • Hoje às 11:23

Ruben e Tatiana Boa Nova viveram um momento de grande ternura no Dois às 10 ao apresentarem o filho mais novo, Rodrigo, conquistando os apresentadores e partilhando como estão a ser os primeiros dias em família com a chegada do bebé.

Ruben Boa Nova e Tatiana Boa Nova estiveram no Dois às 10 para apresentar, pela primeira vez em televisão, o filho mais novo, Rodrigo, que nasceu no passado dia 3 de dezembro. O casal viveu um momento de grande ternura em estúdio, que rapidamente conquistou Cristina Ferreira e Cláudio Ramos.

Encantada com o bebé, a apresentadora não teve dúvidas ao fazer a comparação: “Igualzinho ao pai. É impressionante”, comentou Cristina, arrancando sorrisos ao casal. Cláudio Ramos juntou-se aos elogios, destacando a serenidade do recém-nascido.

Ruben e Tatiana falaram ainda sobre como decorreu o parto e sobre os primeiros dias com o novo membro da família, marcados por noites interrompidas, com acordar de três em três horas, mas também por muita felicidade e cumplicidade.

Apesar da exigência da nova rotina, o casal revelou que continua a manter a atividade profissional, entre a barbearia e a loja online, algo que só tem sido possível graças ao forte apoio da família, que tem sido fundamental nesta fase.

Quem também marcou presença foi Lourenço, o filho mais velho, de sete anos, que se mostrou radiante com o novo papel de irmão mais velho, não escondendo o orgulho e o carinho pelo pequeno Rodrigo.

