Bruna Gomes para Cristina Ferreira: «A Ariana pode falar o que for. Do que eu vi, ela sabia que era a Eva»

A gala do “Secret Story 10” voltou a aquecer com o polémico triângulo entre Diogo, Eva e Ariana — e Bruna Gomes não ficou indiferente ao tema.

Durante o direto, a comentadora mostrou-se crítica sobretudo em relação à forma como a relação chegou ao fim. “O que me deixa triste é a forma como foi terminado. A forma como o Diogo terminou uma relação de cinco anos por uma pessoa que ele não conhece… pode conhecer o superficial”, começou por dizer.

Bruna foi mais longe e apontou o dedo às atitudes do concorrente ao longo do jogo: “Eu acho que é um fogo que ele construiu e não julgo a coragem de o fazer, julgo o que foi feito até agora: as mentiras, a manipulação. Acho que não foi justo com a Eva e a Ariana”.A comentadora deixou ainda uma suspeita em relação ao papel de Ariana: “Pode-me falar o que for, do que eu vi ela sabia que era a Eva”.

Perante esta afirmação, Cristina Ferreira fez questão de esclarecer o ponto de vista da produção: “Do que nós, produção, vimos, ela não sabia”.

Já Flávio Furtado trouxe uma perspetiva diferente para o debate, recusando a ideia de haver vítimas dentro da casa: “Tenho visto adultos a tentar encontrar vítimas e está tudo certo, este programa é para nos pôr a falar. Agora, eu não vejo três vítimas”. O comentador concluiu com uma reflexão mais ampla sobre o impacto do jogo: “Eu vejo três pessoas que estão a sofrer. As verdadeiras vítimas estão aqui fora e são as famílias”.

Mais uma noite de opiniões fortes, emoções à flor da pele e um tema que continua a dividir tanto dentro como fora da casa mais vigiada do país