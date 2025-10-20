Cristina Ferreira revelou a Joana o problema de saúde grave de Bruna. E foi assim que a ex-concorrente reagiu

  • Dois às 10
  • Hoje às 14:49

Durante o “Dois às 10”, Joana foi surpreendida ao saber que Bruna venceu um linfoma há cerca de um ano.

Durante o “Dois às 10”, Joana ficou a saber que Bruna, colega da “Secret Story 9”, superou um linfoma há cerca de um ano. A revelação deixou a ex-concorrente visivelmente surpreendida e levou a uma reflexão em estúdio sobre a forma de estar da concorrente na casa.

Ao comentar o comportamento de Bruna, por vezes mais crítico e reservado, Joana admitiu: “Não sei se ela tenta passar uma figura fria no âmbito de se resguardar. Mas acredito que, até certo tempo, ela se mostre”, afirmou, tentando compreender a postura da colega agora que conhece o contexto pessoal que viveu.

Cristina Ferreira aproveitou o momento para recordar uma observação feita por Flávio Furtado, comentador das galas da “Secret Story 9”: “Disse uma coisa engraçada, que é: quem passa por situações drásticas da vida ou relativiza tudo e torna-se mais doce, ou então é do género ‘vou dizer tudo o que me apetece e não quero saber de ninguém’. E pode ter sido essa a reação da Bruna”, explicou a apresentadora.

A revelação sobre a luta de Bruna contra a doença trouxe uma nova perspetiva sobre a sua forma de estar no jogo, mostrando que, por detrás da frieza aparente, pode estar uma história de superação e força.

