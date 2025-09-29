Secret Story: Comentadora da TVI foi diagnosticada com o mesmo linfoma que Bruna enfrentou

  • Dois às 10
  • Hoje às 09:14

A revelação de Bruna, concorrente do Secret Story, sobre o diagnóstico de um linfoma de Hodgkin emocionou a casa e o público. Pouco depois, a comentadora da TVI surpreendeu ao partilhar que também enfrentou a mesma doença na adolescência.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

A segunda gala de expulsão do Secret Story – Casa dos Segredos, transmitida no domingo, dia 28 de setembro, ficou marcada por uma revelação inesperada e profundamente emocionante. No confessionário, Bruna partilhou com Cristina Ferreira e com o público o segredo que guardava desde o início do jogo: “Fui diagnosticada com um linfoma.”

A concorrente explicou tratar-se de um Linfoma de Hodgkin e admitiu que a notícia surgiu de forma repentina. “Foi um choque, não tinha sintomas”, contou.

Bruna recordou ainda os momentos mais duros do tratamento, marcado pela quimioterapia. “Foi complicado”, desabafou, acrescentando que o processo afetou não só a sua saúde, mas também a sua imagem. O cabelo, que ainda se mantém curto, é testemunho da batalha travada.

No entanto, entre lágrimas e coragem, a jogadora fez questão de partilhar uma vitória especial: recentemente, celebrou o primeiro aniversário desde a última sessão de quimioterapia. Um marco que emocionou colegas e telespectadores.

O abraço de Diana Lopes

Pouco tempo após a emissão, Diana Lopes, comentadora da TVI, recorreu às redes sociais para reagir à revelação de Bruna. A também ex-concorrente surpreendeu ao partilhar a sua própria história: “Aos 13 anos fui diagnosticada exatamente com a mesma doença. A todos os doentes oncológicos, um mega abraço bem apertadinho. São todos guerreiros e guerreiras.”

Entre revelações pessoais, partilhas de dor e demonstrações de força, a gala deste domingo mostrou que o Secret Story vai muito além do jogo. Para Bruna e Diana, trata-se de dar voz à esperança, inspirando quem enfrenta batalhas semelhantes.

Temas: Secret Story Bruna Diana Lopes Dois às 10

Fora do Estúdio

Carolina Deslandes escolheu nome querido dos portugueses para madrinha da filha

Hoje às 15:31

Cristina Ferreira comove-se após decisão de Zé, noivo de Liliana: «Deve mesmo fazer o que o seu coração diz»

Hoje às 08:52

Saiba o que aconteceu à bebé Matilde, a menina que angariou mais de 2 milhões de euros dos portugueses

26 set, 14:53

«Ficaste ainda mais linda»: Cristiana Jesus mostra antes e depois de uma cirurgia estética

26 set, 08:40

Brinquedos que marcaram a nossa infância e que as crianças de hoje desconhecem

25 set, 16:00

«Colo de avó é sempre o melhor»: Maria Botelho Moniz emociona seguidores com foto inédita do filho

24 set, 16:07

«Foi há 5 anos...»: Rute Cardoso, viúva de Diogo Jota, recorda acontecimento marcante na vida do jogador

24 set, 11:31
MAIS

Mais Vistos

Menino de 9 anos mata a mãe à facada: «A mãe, com a facada no abdómen, pede um abraço ao filho»

Hoje às 12:11

Adriano Silva Martins sobre Liliana: «Ela queria que o Zé acabasse com ela»

Hoje às 10:05

Balança, Escorpião e Sagitário: Um dos signos poderá ter a sorte grande no setor financeiro

Hoje às 10:51

Com um ano e quatro meses, Matheus vai ser submetido a amputação da perna direita

Hoje às 11:48

Signos

Atenção, solteiros: se é deste signo, tem tudo para encontrar o amor em outubro

Hoje às 14:40

Segundo taróloga, este signo tem tendência para ganhar no Euromilhões em outubro

Hoje às 11:04

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

2 set, 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Receitas

Aprenda a fazer palmiers na air fryer com só dois ingredientes

Há 3h e 48min

10 receitas de conforto para fazer em casa no outono

Hoje às 16:30

Dois minutos, dois ingredientes. Aprenda a fazer panquecas sem farinha

27 set, 09:00

Esta receita de outono faz-se com dois dos ingredientes preferidos dos portugueses

25 set, 15:19

Fotos

Aprenda a fazer palmiers na air fryer com só dois ingredientes

Há 3h e 48min

10 receitas de conforto para fazer em casa no outono

Hoje às 16:30

Antes de entrar no «Secret Story», Pedro Jorge alterou o corpo para proteger o segredo com Marisa

Hoje às 16:01

Coma por apenas 10 euros na tasca preferida do chef Ljubomir Stanisic

Hoje às 16:00