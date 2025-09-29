Secret Story: Comentadora da TVI foi diagnosticada com o mesmo linfoma que Bruna enfrentou

A revelação de Bruna, concorrente do Secret Story, sobre o diagnóstico de um linfoma de Hodgkin emocionou a casa e o público. Pouco depois, a comentadora da TVI surpreendeu ao partilhar que também enfrentou a mesma doença na adolescência.

A segunda gala de expulsão do Secret Story – Casa dos Segredos, transmitida no domingo, dia 28 de setembro, ficou marcada por uma revelação inesperada e profundamente emocionante. No confessionário, Bruna partilhou com Cristina Ferreira e com o público o segredo que guardava desde o início do jogo: “Fui diagnosticada com um linfoma.”

A concorrente explicou tratar-se de um Linfoma de Hodgkin e admitiu que a notícia surgiu de forma repentina. “Foi um choque, não tinha sintomas”, contou.

Bruna recordou ainda os momentos mais duros do tratamento, marcado pela quimioterapia. “Foi complicado”, desabafou, acrescentando que o processo afetou não só a sua saúde, mas também a sua imagem. O cabelo, que ainda se mantém curto, é testemunho da batalha travada.

No entanto, entre lágrimas e coragem, a jogadora fez questão de partilhar uma vitória especial: recentemente, celebrou o primeiro aniversário desde a última sessão de quimioterapia. Um marco que emocionou colegas e telespectadores.

O abraço de Diana Lopes

Pouco tempo após a emissão, Diana Lopes, comentadora da TVI, recorreu às redes sociais para reagir à revelação de Bruna. A também ex-concorrente surpreendeu ao partilhar a sua própria história: “Aos 13 anos fui diagnosticada exatamente com a mesma doença. A todos os doentes oncológicos, um mega abraço bem apertadinho. São todos guerreiros e guerreiras.”

Entre revelações pessoais, partilhas de dor e demonstrações de força, a gala deste domingo mostrou que o Secret Story vai muito além do jogo. Para Bruna e Diana, trata-se de dar voz à esperança, inspirando quem enfrenta batalhas semelhantes.