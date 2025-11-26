Bruno diz que nunca quis ser preconceituoso com Leandro e fala da filha: «Vive com a namorada»

  • Dois às 10
  • Há 3h e 31min

Depois de desistir do «Secret Story», Bruno esteve no «Dois às 10» onde esclareceu algumas polémicas.

Bruno tornou-se o segundo desistente do “Secret Story”. Depois de chegar ao TOP 10 e de uma semana marcada por tensão — na qual estava nomeado — o concorrente acabou por abandonar o jogo. A saída aconteceu no domingo, mas a polémica continua a fazer correr tinta.

À chegada ao «Dois às 10», Bruno mostrou-se sereno e convicto da decisão: «Foi a coisa certa, fui até onde tinha de ir. Não me revejo em algumas coisas que disse», assumiu.

O ex-concorrente explicou ainda que o principal motivo para desistir foi a família: «O que necessitava era estar junto dos meus. Não ficaram contentes com algumas situações, mas eu sabia bem disso», confessou.

Polémica com Leandro: Bruno esclarece acusações

Bruno esteve no centro de críticas após ter protagonizado trocas de palavras tensas com Leandro dentro da casa. Nas redes sociais, circularam comentários que o associavam a posições preconceituosas e homofóbicas — algo que fez questão de rejeitar frontalmente. O ex-concorrente foi mais longe e garantiu que nem sequer sabe se o Leandro é homossexual, sublinhando que a polémica foi amplificada.

Para reforçar a sua posição, Bruno trouxe a vida familiar para a conversa, revelando que uma das filhas é homossexual.

Uma saída marcada por reflexão

Bruno deixou claro que não está arrependido de ter entrado no jogo, mas admite que algumas palavras e comportamentos não refletem quem é fora das câmaras.

A polémica promete continuar a ser tema nos próximos dias, enquanto a casa tenta reorganizar-se após mais uma saída inesperada.

