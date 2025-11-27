Bruno mostra-se em casa depois de desistir do Secret Story: «Nem sempre tudo é como queremos»

No segundo dia fora da casa mais vigiada do país, Bruno abriu o coração e descreveu o reencontro com a família e a liberdade como um renascer, aproveitando para agradecer o carinho recebido.

Bruno abriu o coração no seu segundo dia fora do «Secret Story». Longe da pressão do jogo e debaixo do colo familiar que tanto dizia faltar-lhe, o ex-concorrente partilhou com o público as primeiras impressões deste reencontro com a vida real.

Começou por descrever a sensação de regresso a casa como uma libertação com sabor especial. Junto das filhas e da mulher, que assume serem “a coisa mais importante” da sua vida, Bruno disse sentir-se “maravilhado” e com o coração cheio pelas inúmeras mensagens de carinho que tem recebido desde a saída do programa.

Atravessou dias intensos dentro do jogo e, agora cá fora, faz questão de reconhecer tanto o que viveu de bom como os erros que admite ter cometido: "Nem sempre tudo é como queremos". Com honestidade e serenidade, explicou que a passagem pelo reality show foi profundamente transformadora e que assume completamente aquilo que aprendeu.

Apesar das críticas, que confessa ter lido e entendido, deixou um apelo sentido para que haja menos julgamento e mais empatia. Reforçou que não guarda mágoa e que deseja apenas transmitir uma mensagem de paz: a vida, lembra, “é curta demais para o ódio”.

Bruno fez ainda questão de sublinhar que quem quiser conhecê-lo verdadeiramente terá sempre essa oportunidade. E que a imagem que possa ter passado no programa não define quem é fora das câmaras e terminou com a promessa de manter viva a ligação com o público.