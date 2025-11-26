Fora do «Secret Story», Bruno Simão descobre o que nunca pensou: «Estou completamente em choque»

Bruno Simão abandonou a “Casa dos Segredos 9” após ser sancionado com uma nomeação direta e, já fora da casa, ficou em choque ao descobrir dois dos segredos mais inesperados da edição.

Bruno Simão abandonou oficialmente a “Casa dos Segredos 9” no ‘Especial’ desta terça-feira, 25 de novembro. A decisão surgiu após o concorrente ter sido sancionado com uma nomeação direta, situação que o deixou visivelmente revoltado e que motivou a vontade de desistir — vontade essa que viria a confirmar horas depois.

O concorrente acabou por reforçar a decisão depois de ouvir gritos vindos do exterior, que o levaram a reafirmar que queria abandonar o jogo. Antes de sair, dirigiu-se aos colegas para uma última palavra, num momento carregado de tensão e emoção.

À porta da casa, Bruno foi recebido por Cristina Ferreira no auditório, onde acabou por ser confrontado com dois dos segredos mais chocantes desta edição: o de Marisa — “O meu marido está na casa” — e o de Pedro Jorge — “A mãe dos meus filhos está na casa”.

Perante a revelação, Cristina Ferreira lançou a pergunta: “Sabe o que é que o Pedro e a Marisa são?”. Bruno tentou adivinhar: “Ex-casados não são, casados não são”. A apresentadora, então, esclareceu: “São são”.

A reação de Bruno foi imediata e incrédula: “Estou em choque, completamente em choque”.

A saída do concorrente marca um dos momentos mais impactantes desta edição, entre desistências, segredos surpreendentes e revelações que prometem agitar a casa nos próximos dias.