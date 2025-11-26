O espanto com as imagens que nunca viu. Bruno comenta relação de Marisa e Pedro Jorge

  Dois às 10
  Há 2h e 8min

Após desistir do “Secret Story”, Bruno viu pela primeira vez as imagens de Pedro e Marisa e manteve a sua opinião crítica, deixando fortes comentários sobre o comportamento do casal e refletindo sobre a própria passagem pelo programa.

Depois de abandonar o “Secret Story”, Bruno foi ao "Dois às 10" para, pela primeira vez, assistir às imagens de Pedro Jorge e Marisa — que se revelaram casados e pais de dois filhos, numa reviravolta que surpreendeu. Confrontado com o que se passou dentro da casa e com imagens que não tinha visto, o ex-futebolista não recuou nas críticas que havia feito aos colegas. «Foram coisas graves entre marido e mulher», começou por afirmar, visivelmente impactado com a intensidade dos confrontos.

Bruno foi direto na análise: «Não se diz aquilo à mulher. Não se fala assim um para o outro.» E acrescentou: «O Pedro disse coisas horríveis mais do que uma vez.»

Apesar de assumir que a experiência no reality show foi intensa, o ex-concorrente garantiu que a decisão de desistir se mantém firme. 

Bruno fez ainda uma reflexão sobre o seu próprio comportamento dentro da casa. «Não me revejo em algumas das coisas que fiz lá dentro», admitiu, sublinhando que o ambiente do programa potencia reações que, fora das câmaras, não teriam lugar.

