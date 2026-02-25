Caio, primeiro expulso do «Secret Story», revela o seu segredo: «Dá-me muito orgulho»

  • Dois às 10
  • Hoje às 09:45

Após ter sido o primeiro concorrente expulso do «Secret Story 10», Caio esteve à conversa com Cristina Ferreira e revelou o segredo que escondia dentro da casa.

Caio foi o primeiro concorrente a abandonar o «Secret Story 10», com apenas 21% dos votos, após apenas dois dias dentro da casa mais vigiada do país.

Recebido por Cristina Ferreira, o concorrente natural do Brasil falou sobre a curta experiência no reality show da TVI e revelou finalmente o segredo que guardava: “Ganhei um prémio no Festival Internacional de Cannes.”

Questionado pela apresentadora sobre esta conquista, Caio explicou: “Um prémio de publicidade, que eu fiz um comercial inteiro usando só a minha voz e o beatbox. Foi o maior prémio da minha carreira, para mim é uma coisa que me dá muito orgulho. É uma coisa que lá dentro eu queria contar.”

Apesar da saída precoce, o agora ex-concorrente mostrou-se orgulhoso do percurso profissional e da distinção internacional alcançada fora da casa.

 

Temas: Secret Story Caio Cristina Ferreira Dois às 10

