Ex-concorrente do «Secret Story» que conquistou Manuel Luís Goucha anuncia primeira gravidez aos 35 anos

Carina Ferreira, uma das mais emblemáticas concorrentes do «Secret Story 7», revelou que está grávida pela primeira vez, aos 35 anos, partilhando o momento com os seguidores nas redes sociais.

A novidade foi anunciada através de um vídeo publicado no Instagram, onde a ex-concorrente do Secret Story 7 surge visivelmente emocionada. Na legenda, deixou apenas algumas palavras, simples mas carregadas de significado: «17 semanas a guardar o nosso maior segredo 👶🤍».

Carina Ferreira ficou conhecida do público ao chegar à final da sétima edição da Casa dos Segredos e voltou a destacar-se mais tarde ao conquistar a vitória no Secret Story – O Reencontro, consolidando a sua popularidade junto dos telespectadores e até do apresentador Manuel Luís Goucha, que não escondia o riso quando Carina dançava o «Créu», a dança que popularizou na primeira edição em que entrou.

A caixa de comentários rapidamente se encheu de mensagens de carinho e felicitações. Entre elas, destacam-se as reações de antigos colegas de reality shows.