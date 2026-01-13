Ex-concorrente do «Secret Story» que conquistou Manuel Luís Goucha anuncia primeira gravidez aos 35 anos

Carina Ferreira, ex-concorrente do Secret Story 7, partilhou uma das notícias mais felizes da sua vida ao revelar que está grávida pela primeira vez, aos 35 anos, deixando os seguidores rendidos com o anúncio feito nas redes sociais.

Carina Ferreira, uma das mais emblemáticas concorrentes do «Secret Story 7», revelou que está grávida pela primeira vez, aos 35 anos, partilhando o momento com os seguidores nas redes sociais.

A novidade foi anunciada através de um vídeo publicado no Instagram, onde a ex-concorrente do Secret Story 7 surge visivelmente emocionada. Na legenda, deixou apenas algumas palavras, simples mas carregadas de significado: «17 semanas a guardar o nosso maior segredo 👶🤍».

Carina Ferreira ficou conhecida do público ao chegar à final da sétima edição da Casa dos Segredos e voltou a destacar-se mais tarde ao conquistar a vitória no Secret Story – O Reencontro, consolidando a sua popularidade junto dos telespectadores e até do apresentador Manuel Luís Goucha, que não escondia o riso quando Carina dançava o «Créu», a dança que popularizou na primeira edição em que entrou.

A caixa de comentários rapidamente se encheu de mensagens de carinho e felicitações. Entre elas, destacam-se as reações de antigos colegas de reality shows.

