Antes de entrar no «Secret Story», Pedro Jorge alterou o corpo para proteger o segredo com Marisa

Antes de entrar na Casa dos Segredos, Pedro Jorge tomou uma decisão surpreendente que tem sido essencial para proteger o segredo que partilha com Marisa.

Na atual edição da Casa dos Segredos, dois concorrentes têm dado provas de saber jogar… e esconder. Pedro Jorge e Marisa são casados, têm filhos em comum, mas conseguiram até agora manter esta informação em segredo dentro da casa.

O casal tem levado a cabo a missão com sucesso, sem levantar suspeitas entre os restantes colegas. Nem mesmo Carina, a última concorrente expulsa e amiga próxima de Marisa, desconfiou da verdade.

Ainda assim, nos últimos dias, Carina admitiu ter estranhado algumas tatuagens de Pedro Jorge, que exibiam nomes e datas dos filhos. Para despistar, o concorrente inventou justificações para as datas que despertaram curiosidade.

Já esta segunda-feira, no programa Dois às 10, Cristina Ferreira revelou a Carina um detalhe surpreendente: “O Pedro Jorge fez uma tatuagem por cima das que tinha", precisamente para disfarçar e não levantar suspeitas dentro da casa, contou a apresentadora.

Conseguirão manter o segredo?

Com a missão a ser cada vez mais desafiante e os olhos atentos dos colegas e do público, a grande questão que fica é: será que Pedro Jorge e Marisa vão conseguir manter o segredo até ao fim do jogo?