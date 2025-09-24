Após gravidez de risco, Petra Spínola apresenta as filhas gémeas na televisão

  • Dois às 10
  • Há 1h e 48min

Petra Spínola, ex-concorrente da “Casa dos Segredos 3”, esteve no “Dois às 10” e emocionou os telespectadores ao partilhar a experiência da maternidade em dose dupla, surgindo no estúdio com as filhas gémeas, Madalena e Diana.

Petra Spínola, que ficou conhecida na “Casa dos Segredos 3”, voltou esta semana ao pequeno ecrã no programa “Dois às 10”, conduzido por Cristina Ferreira, e encantou todos ao surgir acompanhada pelas filhas gémeas, Madalena e Diana, de apenas quatro meses.

A jovem madeirense partilhou os desafios da maternidade em dose dupla e revelou que a gravidez não foi fácil. “Foi uma gravidez de risco, até tive alguns profissionais que me disseram para nem escolher nomes. A sério. No segundo trimestre ainda diziam: ‘não escolha nomes, não sabemos se isto vai ou não vai’”, recordou..

Apesar dos receios e incertezas, Petra sublinhou que tudo valeu a pena: “Quando soube que era a dobrar, fiquei contente e assustada ao mesmo tempo. Mas foi uma bênção, e é uma bênção sempre.”

Cristina Ferreira não resistiu a brincar com as diferenças já visíveis entre as duas bebés, descrevendo-as como “duas com dupla personalidade”. Petra sorriu e confirmou: “Temos aqui uma parecida comigo, a outra parecida com o pai, e assim ninguém fica zangado.”

Petra agradeceu e No final, Cristina Ferreira deixou uma mensagem especial, destacando a importância que antigos concorrentes de reality shows tiveram para a própria TVI: “É por isso que às vezes não gosto que se fale de forma menos bonita dos concorrentes. Porque são vocês os corajosos e são vocês que fazem a diferença.”

