Bruna deixou uma 'ordem' à mãe antes de entrar no Secret Story – e foi cumprida diante de Cristina Ferreira

Antes de entrar no Secret Story – Casa dos Segredos, Bruna fez um pedido especial à mãe, que acabou por ser cumprido em direto no Dois às 10, perante uma divertida reação de Cristina Ferreira.

Bruna mantém uma postura discreta sobre a vida familiar, mas antes de entrar no Secret Story – Casa dos Segredos, deixou um pedido muito especial à mãe: «À Cristina tens de ir.»

A promessa foi cumprida esta quarta-feira, 1 de outubro, quando a mãe da concorrente marcou presença no programa Dois às 10. Em direto, Cristina Ferreira não escondeu o sorriso ao saber desse detalhe: «Gosto de saber disso», reagiu a apresentadora.

Durante a conversa, a mãe de Bruna mostrou-se emocionada e orgulhosa com o percurso da filha dentro da Casa. Com humor, confessou ainda a forma como lida com a atenção repentina: «As pessoas já falam comigo sobre a Bruna, mas eu tento fingir demência», disse, arrancando gargalhadas no estúdio.

Questionada sobre quem gostaria de ver a vencer, não hesitou: «Eu gostava muito que fosse a Bruna. E ela também, senão não tinha entrado.» Ainda assim, confessou ter simpatia por outros concorrentes, como Dylan, Raquel e Mariana.

Já sobre o tema do momento, a aproximação entre Liliana e Fábio, foi clara e sem rodeios: «Se fosse a filha dela, já tinha feito algo para ela sair.»