Bruna deixou uma 'ordem' à mãe antes de entrar no Secret Story – e foi cumprida diante de Cristina Ferreira

  • Dois às 10
  • Hoje às 15:17

Antes de entrar no Secret Story – Casa dos Segredos, Bruna fez um pedido especial à mãe, que acabou por ser cumprido em direto no Dois às 10, perante uma divertida reação de Cristina Ferreira.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Bruna mantém uma postura discreta sobre a vida familiar, mas antes de entrar no Secret Story – Casa dos Segredos, deixou um pedido muito especial à mãe: «À Cristina tens de ir.»

A promessa foi cumprida esta quarta-feira, 1 de outubro, quando a mãe da concorrente marcou presença no programa Dois às 10. Em direto, Cristina Ferreira não escondeu o sorriso ao saber desse detalhe: «Gosto de saber disso», reagiu a apresentadora.

Durante a conversa, a mãe de Bruna mostrou-se emocionada e orgulhosa com o percurso da filha dentro da Casa. Com humor, confessou ainda a forma como lida com a atenção repentina: «As pessoas já falam comigo sobre a Bruna, mas eu tento fingir demência», disse, arrancando gargalhadas no estúdio.

Questionada sobre quem gostaria de ver a vencer, não hesitou: «Eu gostava muito que fosse a Bruna. E ela também, senão não tinha entrado.»  Ainda assim, confessou ter simpatia por outros concorrentes, como Dylan, Raquel e Mariana.

Já sobre o tema do momento, a aproximação entre Liliana e Fábio, foi clara e sem rodeios: «Se fosse a filha dela, já tinha feito algo para ela sair.»

Temas: Secret Story Casa dos Segredos Dois às 10 Cristina Ferreira Bruna

A Não Perder

Noivo morre de forma súbita durante a primeira dança com a noiva no casamento. Vídeo mostra o momento

Há 2h e 31min

Famosos reagem à relação de Liliana e Zé: «O único amor que lhe deve importar neste momento é o próprio»

Há 2h e 46min

Susana Dias Ramos implacável com relação de Liliana e Zé: «Isto aqui não é amor. É outra coisa»

Há 2h e 56min

Mãe repreendeu filho de nove anos e este matou-a à frente do irmão mais velho

Há 3h e 31min

Há uma coisa que João Monteiro e Manuel Luís Goucha têm comum. E quem o diz é Cristina Ferreira

Há 3h e 48min

Este telemóvel Xiaomi passou de 200€ para 162€ e está em desconto

Hoje às 14:22

Irmão de Cláudio Ramos deixa mensagem a Zé, noivo de Liliana: «Deixa-me dar-te um conselho de alguém que passou por uma situação parecida...»

Hoje às 12:34
MAIS

Mais Vistos

Criança de 10 anos desaparecida desde julho é encontrada em casebre abandonado. Estava subnutrida e com cocaína no organismo

Ontem às 12:25

Cristina Ferreira incrédula com o que aconteceu no «Dois às 10»: «Estamos todos de boca aberta»

Hoje às 13:01

Quatro anos depois de vencer o «Big Brother 2021», Ana Barbosa decide usar o prémio de 52 mil euros nisto

Hoje às 10:25

Mãe de Bruna fala sobre Liliana: «Se fosse minha filha, já tinha feito alguma coisa para ela sair»

Hoje às 11:05

Signos

Atenção, solteiros: se é deste signo, tem tudo para encontrar o amor em outubro

29 set, 14:40

Segundo taróloga, este signo tem tendência para ganhar no Euromilhões em outubro

29 set, 11:04

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

2 set, 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Receitas

Estas três marinadas para frango mudaram por completo as nossas refeições

Há 3h e 1min

Três maneiras de dar uso às sobras de frango

Hoje às 15:30

Faça estes rolos de canela e aqueça os dias de outono

Hoje às 15:00

Do bolo de castanhas à lasanha: 10 receitas de conforto para fazer em casa no outono

Hoje às 14:30

Fora do Estúdio

Noivo morre de forma súbita durante a primeira dança com a noiva no casamento. Vídeo mostra o momento

Há 2h e 31min

Famosos reagem à relação de Liliana e Zé: «O único amor que lhe deve importar neste momento é o próprio»

Há 2h e 46min

Susana Dias Ramos implacável com relação de Liliana e Zé: «Isto aqui não é amor. É outra coisa»

Há 2h e 56min

Mãe repreendeu filho de nove anos e este matou-a à frente do irmão mais velho

Há 3h e 31min

Fotos

Noivo morre de forma súbita durante a primeira dança com a noiva no casamento. Vídeo mostra o momento

Há 2h e 31min

Famosos reagem à relação de Liliana e Zé: «O único amor que lhe deve importar neste momento é o próprio»

Há 2h e 46min

Susana Dias Ramos implacável com relação de Liliana e Zé: «Isto aqui não é amor. É outra coisa»

Há 2h e 56min

Estas três marinadas para frango mudaram por completo as nossas refeições

Há 3h e 1min