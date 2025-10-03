Este foi momento cúmplice de Liliana e Fábio que Cristina Ferreira apanhou em flagrante

Liliana e Zé: Uma história de amor em imagens (quando ainda não havia Fábio no meio)

Liliana e Fábio continuam a dar que falar dentro da casa do “Secret Story 9”. A concorrente, que entrou no jogo noiva de Zé, tem estado cada vez mais próxima de Fábio e, desta vez, Cristina Ferreira não deixou passar despercebido um momento cúmplice entre os dois.

Durante a emissão do Dois às 10, Cristina Ferreira surpreendeu-se ao ver imagens dos dois concorrentes em brincadeiras cúmplices, cheias de sorrisos e olhares trocados.

A relação entre Liliana e Fábio tem sido uma das mais comentadas da temporada. Afinal, cá fora está Zé, o noivo de Liliana, que acompanha tudo à distância. A dúvida que se instala entre os fãs é simples: será amizade ou algo mais?

A análise dos comentadores

No estúdio, Renata Reis, Joana Pinto e Gonçalo Quinaz juntaram-se a Cristina Ferreira para rever os momentos mais intensos da semana e comentar as estratégias de jogo. O trio de comentadores não escondeu a curiosidade sobre esta proximidade especial entre os dois concorrentes.

Este domingo, mais um concorrente vai abandonar a casa e até lá os nomeados vivem dias de tensão redobrada. Entre conflitos, estratégias e momentos inesperados, a relação entre Liliana e Fábio promete continuar a marcar a edição e a dividir opiniões dentro e fora da casa.