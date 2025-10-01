Irmão de Cláudio Ramos deixa mensagem a Zé, noivo de Liliana: «Deixa-me dar-te um conselho de alguém que passou por uma situação parecida...»

Liliana e Zé: Uma história de amor em imagens (quando ainda não havia Fábio no meio)

Luís Nascimento, irmão de Cláudio Ramos e antigo vencedor do Big Brother, deixou um conselho sentido a Zé, noivo de Liliana, depois das emoções intensas vividas na última gala do Secret Story.

A relação de Liliana Oliveira e Zé continua a dar que falar dentro e fora da Casa dos Segredos. Depois da gala marcada pela emoção, o noivo da concorrente voltou às redes sociais para agradecer o apoio recebido, mas foi um comentário inesperado que chamou a atenção: o de Luís Nascimento, irmão de Cláudio Ramos e vencedor da quarta edição do Secret Story.

Numa mensagem sincera, Luís decidiu partilhar a sua visão com Zé: «Zé, deixa-me dar-te um conselho de alguém que já esteve lá dentro e passou por uma situação parecida. Sei que custa, mas cai fora. Sai dessa, porque pelo que já se viu, tu mereces melhor. E acredita: miúdas giras e direitas não faltam por aí.»

Apesar do conselho direto, Luís fez questão de sublinhar que, no final, apenas Zé pode decidir o caminho a seguir: «No fim do dia, isto é só a minha opinião. Faz o que sentires que é melhor para ti. Um grande abraço e sê feliz.»

As palavras de Luís Nascimento rapidamente geraram reações entre os fãs do programa, divididos entre aqueles que defendem a postura de Zé e os que acreditam que o conselho faz todo o sentido.