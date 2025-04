Ninguém diria… Mas esta polémica ex-concorrente do «Secret Story» agora é taróloga

Esta ex-concorrente do «Secret Story» surpreendeu ao partilhar a transformação que tem vivido nos últimos tempos.

Esta manhã, de dia 14 de abril, Débora Picoito marcou presença no programa «Dois às 10», onde deu a conhecer a sua nova fase de vida, agora mais ligada ao mundo da espiritualidade e, em particular, à prática do tarot. Conhecida pela sua participação no reality show «Secret Story - Casa dos Segredos», Débora tem vindo a partilhar nas redes sociais a sua transformação pessoal e o caminho que tem vindo a seguir no universo esotérico.

No Instagram, a ex-concorrente tem revelado detalhes sobre as suas experiências espirituais e o seu envolvimento com práticas como a leitura de tarot e de oráculos. Mostra-se cada vez mais conectada com este lado místico, abordando temas como a energia espiritual e a sua influência no quotidiano.

Débora descreve este tipo de situações como manifestações de energia espiritual ou, segundo algumas crenças, sinais de presença de espíritos ou tentativas de comunicação do universo. Nas redes sociais, revelou também memórias de experiências marcantes, como um episódio em que uma televisão se ligou sozinha durante a madrugada, momentos que, para si, são mais do que coincidências. São sinais de uma sensibilidade espiritual que vem sentindo desde a infância.

Durante a sua intervenção no «Dois às 10», Débora falou sobre esta mudança de vida com naturalidade e entusiasmo, mostrando-se realizada por ter encontrado um propósito que considera alinhado com a sua essência. A leitura de cartas é, para ela, uma forma de orientar outras pessoas e de se aprofundar no autoconhecimento.

Mais madura e com uma nova visão da vida, Débora Picoito surge agora não apenas como uma figura da televisão, mas como alguém que escolheu seguir um percurso diferente, guiado por intuição, energia e espiritualidade.