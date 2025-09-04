«Nunca mais ninguém soube nada de mim até hoje»: Diogo Semedo aparece muito diferente, 9 anos depois de quase ganhar o Secret Story

No «Dois às 10»,recebemos Diogo Semedo, o famoso ‘alentejano’ do Secret Story 7, que nos conta mais da sua vida após participar no reality show da TVI.

O “Secret Story” está de volta e, para recordar os rostos que marcaram o programa, recuamos até 2016. Nessa edição, Diogo Semedo tinha apenas 19 anos quando entrou na “Casa dos Segredos” com o segredo: “Sou campeão nacional de atletismo”.

Diogo Semedo destacou-se no “Secret Story 6” e acabou por alcançar o segundo lugar, numa final vencida por Helena Isabel. Hoje, vive em Madrid, onde trabalha há mais de três anos, mas não esquece a experiência que o tornou conhecido do público.

Em declarações sobre a sua passagem pelo reality show, Diogo recordou a participação e garante que voltaria a repetir a experiência: “Foi incrível.”

O ex-concorrente revelou também que, na altura, entrou no programa para conseguir pagar o curso, depois de ter perdido a bolsa de estudos. Os pais, porém, só souberam da sua entrada no jogo quando já estava dentro da casa.

Fora do programa, Diogo viveu momentos de grande popularidade: “Na altura foi uma loucura em Elvas, até fui rei do Carnaval”, recorda com orgulho.