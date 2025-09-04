«Nunca mais ninguém soube nada de mim até hoje»: Diogo Semedo aparece muito diferente, 9 anos depois de quase ganhar o Secret Story

  • Dois às 10
  • Hoje às 11:41

No «Dois às 10»,recebemos Diogo Semedo, o famoso ‘alentejano’ do Secret Story 7, que nos conta mais da sua vida após participar no reality show da TVI.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

O “Secret Story” está de volta e, para recordar os rostos que marcaram o programa, recuamos até 2016. Nessa edição, Diogo Semedo tinha apenas 19 anos quando entrou na “Casa dos Segredos” com o segredo: “Sou campeão nacional de atletismo”.

Diogo Semedo destacou-se no “Secret Story 6” e acabou por alcançar o segundo lugar, numa final vencida por Helena Isabel. Hoje, vive em Madrid, onde trabalha há mais de três anos, mas não esquece a experiência que o tornou conhecido do público.

Em declarações sobre a sua passagem pelo reality show, Diogo recordou a participação e garante que voltaria a repetir a experiência: “Foi incrível.”

O ex-concorrente revelou também que, na altura, entrou no programa para conseguir pagar o curso, depois de ter perdido a bolsa de estudos. Os pais, porém, só souberam da sua entrada no jogo quando já estava dentro da casa.

Fora do programa, Diogo viveu momentos de grande popularidade: “Na altura foi uma loucura em Elvas, até fui rei do Carnaval”, recorda com orgulho.

Temas: Secret Story Casa dos segredos Dois às 10 Diogo Semedo Reality Show

A Não Perder

Manuel Luís Goucha recorda confidência de Cristina Ferreira: «É difícil guardar um segredo desta importância»

Há 1h e 1min

Diversão para toda a família: este parque português faz lembrar a Disneyland

Há 1h e 24min

Saiba qual o fruto seco que os cardiologistas recomendam para proteger o coração

Há 1h e 39min

Andamos a ignorar os germes da almofada? Trocar a fronha não resolve o problema

Há 1h e 55min

Cabelo oleoso? O truque rápido que resolve em apenas 5 minutos (sem champô seco)

Há 2h e 20min

Com polícia pelo meio, eis o que terá acontecido entre Diana Pereira e a atual companheira de Tiago Monteiro

Há 2h e 44min

Elevador da Glória: Funcionários da Santa Casa da Misericórdia entre as vítimas da tragédia em Lisboa

Hoje às 12:57
MAIS

Mais Vistos

"Assombrados pela tragédia": número de mortos em acidente em Lisboa sobe para 16

Hoje às 10:01

Chá revelação: Descobrimos se Ruben Silvestre e Ana Soares vão ter um menino ou menina

Ontem às 11:41

Elevador da Glória: «O menino só se agarrava ao polícia que ficou com ele». Com três anos, viu o pai morrer e mãe está em estado grave

Hoje às 10:09

Desentendimento entre namorada de Tiago Monteiro e Diana Pereira escala e deixa Cristina Ferreira em 'choque'

Hoje às 11:08

Signos

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

2 set, 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Para este signo, agosto pode trazer mais dinheiro do que está à espera

31 jul, 13:57

Horóscopo: Conheça as previsões de cada signo para o mês de agosto

31 jul, 10:59

Receitas

Se os bifes de frango já cansam lá em casa, esta receita espanhola é a solução

Há 44 min

Convidados inesperados? 20 receitas de sobremesas fáceis e rápidas para ter sempre à mão

29 ago, 17:54

Dê uma nova vida às bananas maduras com esta receita

28 ago, 16:30

Estes bombons de framboesa estão virais. E nós temos a receita

28 ago, 16:00

Fora do Estúdio

Manuel Luís Goucha recorda confidência de Cristina Ferreira: «É difícil guardar um segredo desta importância»

Há 1h e 1min

Antiga apresentadora da TVI mostra-se no hospital em sessão de quimioterapia: «Vai dar tudo certo»

Hoje às 09:16

É filho de uma estrela da TVI e soma muitos elogios nas redes sociais: «Lindo como a mãe»

Hoje às 09:03

Aos 25 anos, a vida de Cláudio Ramos era muito diferente. Apresentador partilha foto inédita

Ontem às 15:36

Fotos

Se os bifes de frango já cansam lá em casa, esta receita espanhola é a solução

Há 44 min

Manuel Luís Goucha recorda confidência de Cristina Ferreira: «É difícil guardar um segredo desta importância»

Há 1h e 1min

Diversão para toda a família: este parque português faz lembrar a Disneyland

Há 1h e 24min

Saiba qual o fruto seco que os cardiologistas recomendam para proteger o coração

Há 1h e 39min