Revelado: Concorrente do novo «Secret Story» é irmão de um famoso jogador de futebol português

A nona edição do Secret Story arrancou com revelações surpreendentes: Bruno, um dos novos concorrentes, é irmão de David Simão, capitão do Arouca e figura bem conhecida do futebol português.

O arranque da nona edição do Secret Story já está a dar que falar. No rescaldo da gala de estreia, Gonçalo Quinaz não escondeu as suas preferências e acabou por levantar a ponta do véu sobre a identidade de um dos concorrentes mais comentados: Bruno.

«Ele tem um bocadinho de tudo», disse Quinaz, ao falar sobre o novo morador da casa mais vigiada do país. Foi então que Cristina Ferreira lançou a revelação que surpreendeu muitos:

«O irmão dele é um jogador muito famoso também.»

A confirmação chegou de imediato por parte de Quinaz:

«É o David Simão, capitão do Arouca.»

Com esta ligação ao futebol português, a presença de Bruno promete acrescentar ainda mais curiosidade e expectativa ao jogo, deixando no ar a questão: será que o espírito competitivo também vai sobressair na Casa dos Segredos?

David Simão iniciou a carreira no Benfica, passando pelas camadas jovens do clube. Representou clubes como Paços de Ferreira, Marítimo, AEK Atenas (Grécia), e CSKA Sófia (Bulgária), antes de regressar a Portugal.