Afonso Leitão abandonou gesto associado a Catarina Miranda e dentro da casa já há quem tenha reparado

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A prestação dos concorrentes do Secret Story – Desafio Final esteve em análise no programa Dois às 10 desta terça-feira, 3 de junho, e um dos temas em destaque foi a situação delicada que Afonso Leitão atravessa dentro da casa, depois do mediático confronto com Catarina Miranda.

Durante a emissão, Gonçalo Quinaz destacou a capacidade de observação de Liliana Oliveira e revelou um pormenor que passou despercebido à maioria dos colegas. Segundo o comentador, a concorrente foi a única a perceber que Afonso Leitão alterou um hábito que mantinha diariamente relacionado com Catarina Miranda.

Tudo porque, após a polémica que ditou o fim da relação cá fora, o concorrente deixou de beijar a pulseira que usava como símbolo da ligação à ribatejana. “Ela foi a única com discernimento suficiente para fazer a leitura correta”, afirmou Gonçalo Quinaz em direto.

O comentador elogiou ainda a inteligência estratégica de Liliana Oliveira, considerando que a concorrente tem demonstrado uma grande capacidade para interpretar comportamentos e dinâmicas dentro da casa. “É uma belíssima estratega”, sublinhou.

A observação ganhou ainda mais relevância depois do confronto de Catarina Miranda durante a última gala do reality show. Recorde-se que o reencontro entre os dois ficou marcado por acusações de alegadas traições e pela decisão da ex-concorrente de colocar um ponto final na relação.

 

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