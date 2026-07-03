Nova vida. Após separação de Catarina Miranda, Afonso Leitão revela o que decidiu fazer

Esta piscina de água salgada a 29 ºC fica numa praia em Portugal e tem entrada é gratuita

Afonso Leitão esteve no programa "Dois às 10", onde falou sobre a nova fase da sua vida, depois da participação no "Secret Story – Desafio Final".

Durante a conversa com Cláudio Ramos, o ex-concorrente abordou as mudanças que aconteceram nos últimos meses, incluindo o regresso à casa dos pais, após o fim da relação com Catarina Miranda «Vou ser sincero, para mim foi difícil sair de lá», disse entre risos, mostrando assim a proximidade que mantém com pais e irmãos.

O ex-concorrente assegurou ainda que atravessa uma fase tranquila da sua vida, tendo o objetivo de desenvolver negócio em torno de ginásios. «Super resolvido, estou bem», afirmou, explicando que tem aproveitado este período para «tapar alguns buracos» e dar prioridade às pessoas que lhe querem bem.

Cláudio Ramos recordou ainda um vídeo que mostrava grande cumplicidade entre os dois, mas Afonso Leitão afastou qualquer envolvimento amoroso. «Nada, eu e a Sara já nos dávamos bem dentro do programa. E continuamos-nos a dar cá fora», começou por esclarecer.