Por esta ninguém esperava. Catarina Quintas revela o que levou ao fim da relação com Norberto: «Foi um livramento»

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Catarina Quintas marcou presença no programa "Dois às 10" e falou, pela primeira vez, sobre o fim da relação com Norberto Gonçalves.

Em conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, a ex-concorrente do "Secret Story 10" e do "Desafio Final" começou por recordar que o namoro foi muito curto. "Nem chegou a dois meses e realmente o tempo que estivemos juntos também não chegava se calhar a um mês, porque eu estive dentro da casa [do 'Secret Story 10'], depois eu saí e depois voltei a entrar [no 'Desafio Final']", explicou.

Catarina revelou ainda que, quando saiu da primeira edição do reality show, sentiu que "tinha toda a gente contra", mas acreditou que a relação poderia resultar. "Acreditei que ele poderia admitir as coisas erradas que fez", afirmou.

Durante a conversa, a ex-concorrente garantiu também que Norberto Gonçalves "sempre teve muitos ciúmes do Ricardo João". "Por isso é que se afastou deles. Não foi por minha causa. Eu é que tive que me afastar de muitas pessoas porque ele não gostava e, principalmente, homens. Não podia", disse.

Catarina Quintas contou ainda que uma das primeiras conversas que tiveram depois de saírem da casa incidiu sobre o passado de ambos. "A primeira conversa foi basicamente: 'Diz-me tudo o que fizeste no teu passado, que eu vou-te dizer o que é que eu fiz no meu passado'. Foi assim que começou. Eu disse o que me lembrava. Foi isso que saturou muito", recordou.

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A ex-concorrente descreveu Norberto como uma pessoa "insegura e, provavelmente, também um bocadinho egocêntrica" e explicou que foi ela quem decidiu colocar um ponto final na relação. "Continuámos a falar do passado, estava iludida. É um mau começo, eram muitas bandeiras vermelhas e eu percebi depois, quando saí do 'Desafio Final', porque isto não começou depois do 'Desafio Final', começou muito antes, começou depois dele sair da casa dele. Eu refleti e, quando saí, senti novamente os mesmos comportamentos dele de controlo", revelou.

Catarina Quintas respondeu ainda às acusações de Norberto Gonçalves, que afirmou ter sido usado durante a relação. "Ele diz que eu o usei e eu gostava de tentar perceber onde", sublinhou.

A ex-concorrente revelou ainda como decorreu a conversa que ditou o fim do namoro. "Eu disse-lhe que, basicamente, a nossa relação não é uma relação saudável. Eu não vou repetir, eu não vou continuar numa relação em que cada passo é controlado", contou, acrescentando que Norberto "não estava à espera" da decisão, não escondendo que «foi um livramento»-

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