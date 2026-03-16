Expulsa do «Secret Story», Catarina é surpreendida com opinião da mãe: «Eu não vou mentir»

A gala deste domingo, 15 de março, trouxe mais uma despedida à casa do “Secret Story 10”. A TVI transmitiu mais uma noite intensa de emoções, que terminou com a expulsão de Catarina, a concorrente que entrou no jogo com o segredo: “Um concorrente na casa partiu-me o coração”.

Ao longo das últimas semanas, Catarina protagonizou alguns dos momentos mais comentados dentro da casa da Malveira. Apesar do segredo ligado a um desgosto amoroso, a concorrente acabou por viver uma nova história dentro do reality show, ao aproximar-se de Norberto — relação que foi acompanhada de perto pelos restantes colegas e pelo público.

Já fora da casa, no estúdio, Catarina teve oportunidade de ouvir a opinião da mãe sobre este envolvimento. Confrontada por Cristina Ferreira, a familiar mostrou-se prudente e pouco crente na relação, mas deixou claro que o mais importante é a felicidade da filha. “É o que ela quiser. Eu não conheço o Norberto. Se ela for feliz com ele, estou feliz por ela”, começou por dizer.

Cristina Ferreira quis ainda saber qual tinha sido a primeira reação ao romance que nasceu no programa. A resposta surgiu com alguma hesitação: “Pronto… eu não vou mentir, mas é o que ela quiser.”

A saída de Catarina marca assim o fim de mais uma semana intensa no “Secret Story 10”, numa edição que continua a dar que falar dentro e fora da casa mais vigiada do país.