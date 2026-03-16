Fora do «Secret Story», Catarina deixa suspeita no ar sobre João: «Não julgo»

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Depois da expulsão do “Secret Story 10”, Catarina esteve no “Dois às 10” e falou abertamente sobre a relação com João.

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A manhã desta segunda-feira, 16 de março, ficou marcada pela primeira grande entrevista de Catarina Quintas após a expulsão do “Secret Story 10” na gala de domingo. 

Grande parte da conversa acabou por centrar-se na relação com o ex-namorado João, também concorrente do reality show. Questionada por Cláudio Ramos sobre o verdadeiro motivo do fim do namoro, Catarina não escondeu as dúvidas e admitiu que a explicação dada na altura pode não ter sido toda a verdade.

“Eu acho que se calhar a Adriana já existia antes. E está tudo bem. Não julgo e está tudo certo”, afirmou, deixando no ar a suspeita de que o concorrente já estaria envolvido com a atual companheira quando a relação terminou.

Outro dos temas abordados foi o segredo que levou Catarina a entrar no jogo — “Um concorrente da casa partiu-me o coração”. Confrontada por Cristina Ferreira sobre o facto de ter desvalorizado esse segredo durante o programa, a jovem explicou que se tratou de uma forma de proteção. “Para proteger o meu segredo acima de tudo, porque eu senti que ele ficou sentido com isso e que me estava a afastar cada vez mais. Sentia que ele já nem olhava para mim nos olhos”, revelou.

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Também a aproximação a Norberto dentro da casa foi analisada durante a entrevista. Catarina rejeitou que o envolvimento tenha surgido como forma de provocar ciúmes em João e acabou por abrir o coração sobre o passado amoroso.

“Eu achei que a minha relação passada foi horrível e disse: não quero mais, porque nunca vou ter ninguém… Claro que senti falta daquele carinho, daquele miminho, de um beijinho”, confessou, acrescentando que esteve cinco anos solteira depois de uma relação difícil.

 

Temas: Secret Story Catarina Joao Dois às 10
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