Fora do «Secret Story», Catarina mostra-se desiludida com o que ouviu de Norberto: «Deixou-me desconfortável»

  • Dois às 10
  • Hoje às 12:12

Depois da expulsão do “Secret Story 10”, Catarina foi questionada sobre a ligação que criou com Norberto dentro da casa.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Depois de ter sido expulsa do “Secret Story 10”, Catarina esteve à conversa com Cristina Ferreira na manhã desta segunda-feira e acabou por falar sobre a relação que criou com Norberto dentro da casa mais vigiada do país.

Durante a conversa, a apresentadora quis saber quais são as intenções da ex-concorrente agora que o reality show continua sem ela e colocou uma pergunta direta: “Vais ficar à espera do Norberto?”

Catarina respondeu, mas mostrou menos certeza do que no dia da gala: “Vou.” Cristina Ferreira reparou no tom e questionou: “Esse ‘vou’ já não é tão certo como ontem, quando ouves dizer ela que siga a vida dela…”, comentou.

Catarina admitiu que o comentário a deixou algo sensível, mas garantiu que compreende a reação: “Isso deixou-me um bocadinho desconfortável, mas está tudo bem.” A apresentadora quis ainda perceber se o sentimento vivido dentro da casa foi verdadeiro e questionou diretamente: “Sentiste carinho dele?” A resposta surgiu de forma simples: “Senti.”

Quanto ao que poderá acontecer fora do programa, Catarina preferiu não fazer previsões. 

Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM
Temas: Secret Story Catarina Norberto Cristina Ferreira Dois às 10
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM

A Não Perder

Catarina Miranda 'invoca' Marcia Soares durante conversa com Francisco Monteiro. Esta foi a reação do vencedor do Big Brother

Hoje às 16:40

Ruy de Carvalho mostra a família e emociona ao falar da mulher: «Só queria que estivesse aqui»

Hoje às 15:45

Figura da televisão portuguesa operada a cancro de pele: «Isto é consequência do sol»

Hoje às 15:28

Fora do «Secret Story», Catarina deixa suspeita no ar sobre João: «Não julgo»

Hoje às 14:45

Quase metade do preço: aproveite o desconto de 42% neste aspirador vertical da Rowenta

Hoje às 13:32

Francisco Monteiro confronta Catarina Miranda: «Trocarias a tua relação para ser a próxima Cristina Ferreira?»

Hoje às 13:00

Diga adeus à esfregona: o aspirador da Roborock que aspira e lava o chão está com 38% de desconto (só até hoje!)

Hoje às 12:16
MAIS

Mais Vistos

Cláudio Ramos enerva-se com concorrente do Secret Story: «Não foi ele que disse?»

Hoje às 10:24

«Vais ficar à espera do Norberto?»: resposta de Catarina intriga Cristina Ferreira

Hoje às 11:42

Cláudio Ramos para Gonçalo Quinaz: «A Liliana apaixonou-se pelo Fábio no primeiro dia e tu aplaudiste»

Hoje às 10:00

Cláudio Ramos levanta-se para dar opinião sobre sobre concorrente do «Secret Story»: «Já não tem volta a dar»

Hoje às 10:03

Signos

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de março

27 fev, 10:56

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de fevereiro

30 jan, 10:52

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Receitas

Evite este erro se deseja um puré de batata cremoso. Troque a manteiga por isto

12 mar, 16:00

É ideal para quando a carteira aperta: veja a receita desta massa que se faz em 30 minutos

12 mar, 10:00

Arroz de Polvo: o segredo que os chefs portugueses não querem que saibamos

10 mar, 16:00

Esqueça os rolos de carne do talho. Temos uma receita caseira com um ingrediente que faz toda a diferença

9 mar, 13:00

Fora do Estúdio

Ruy de Carvalho mostra a família e emociona ao falar da mulher: «Só queria que estivesse aqui»

Hoje às 15:45

Figura da televisão portuguesa operada a cancro de pele: «Isto é consequência do sol»

Hoje às 15:28

Rute Cardoso supera mais um desafio e emociona com homenagem a Diogo Jota: «É um exemplo de força»

Hoje às 09:45

Depois de engravidar do marido falecido, Ângela Ferreira apresenta projeto: "Virou terapia"

12 mar, 13:00

Fotos

Catarina Miranda 'invoca' Marcia Soares durante conversa com Francisco Monteiro. Esta foi a reação do vencedor do Big Brother

Hoje às 16:40

Ruy de Carvalho mostra a família e emociona ao falar da mulher: «Só queria que estivesse aqui»

Hoje às 15:45

Figura da televisão portuguesa operada a cancro de pele: «Isto é consequência do sol»

Hoje às 15:28

Fora do «Secret Story», Catarina deixa suspeita no ar sobre João: «Não julgo»

Hoje às 14:45