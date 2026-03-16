Fora do «Secret Story», Catarina mostra-se desiludida com o que ouviu de Norberto: «Deixou-me desconfortável»

Depois da expulsão do “Secret Story 10”, Catarina foi questionada sobre a ligação que criou com Norberto dentro da casa.

Depois de ter sido expulsa do “Secret Story 10”, Catarina esteve à conversa com Cristina Ferreira na manhã desta segunda-feira e acabou por falar sobre a relação que criou com Norberto dentro da casa mais vigiada do país.

Durante a conversa, a apresentadora quis saber quais são as intenções da ex-concorrente agora que o reality show continua sem ela e colocou uma pergunta direta: “Vais ficar à espera do Norberto?”

Catarina respondeu, mas mostrou menos certeza do que no dia da gala: “Vou.” Cristina Ferreira reparou no tom e questionou: “Esse ‘vou’ já não é tão certo como ontem, quando ouves dizer ela que siga a vida dela…”, comentou.

Catarina admitiu que o comentário a deixou algo sensível, mas garantiu que compreende a reação: “Isso deixou-me um bocadinho desconfortável, mas está tudo bem.” A apresentadora quis ainda perceber se o sentimento vivido dentro da casa foi verdadeiro e questionou diretamente: “Sentiste carinho dele?” A resposta surgiu de forma simples: “Senti.”

Quanto ao que poderá acontecer fora do programa, Catarina preferiu não fazer previsões.