Cláudio Ramos descobre que ex-concorrente do Secret Story reatou relação e fica surpreendido

O regresso de um ex-concorrente à relação que tinha deixado fora da casa do “Secret Story 10” foi comentado na rubrica “Conversas de Café” do programa “Dois às 10”, da TVI, e acabou por surpreender os comentadores e apresentadores.

Falamos de Hugo, do Secret Story 10. Recorde-se que, durante a participação no reality show, Hugo acabou por se envolver com Sara, apesar de ter deixado cá fora uma pessoa especial. Ainda assim, quando saiu do programa, garantiu que tinha ficado claro que não existiria uma relação amorosa com Sara fora da casa.

Apesar de também já ter afirmado que via a situação da mesma forma, Sara mostrou-se magoada e chegou mesmo a admitir, já dentro do “Desafio Final”, que se sentiu usada. A concorrente continua atualmente no reality show e, ao que tudo indica, ainda sem saber que Hugo retomou a relação cá fora.

Em direto no “Dois às 10”, Cláudio Ramos mostrou-se surpreendido com a reconciliação e reagiu de imediato: “Estás a gozar?”, atirou. Foi ainda recordado que Hugo chegou a revelar que a companheira não lhe atendia as chamadas depois da saída do programa, mas que, entretanto, a situação acabou por mudar.

Na altura, o ex-concorrente revelou também que os dois poderiam marcar presença futuramente no “Dois às 10” para falar sobre o assunto. Uma promessa que Cristina Ferreira e Cláudio Ramos não deixaram cair no esquecimento, reforçando em direto o convite ao casal.