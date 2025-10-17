Cláudio Ramos e Flávio Furtado fazem as pazes: «Eu tinha a necessidade de te pedir desculpa»

O reencontro entre Cláudio Ramos e Flávio Furtado marcou a manhã desta sexta-feira no «Dois às 10». Os dois comunicadores voltaram a partilhar o ecrã e colocaram um ponto final na polémica que os separou.
Cláudio Ramos e Flávio Furtado reencontraram-se esta segunda-feira, no «Dois às 10», num momento marcado pela emoção e pela reconciliação. O comentador esteve no programa, ao lado de Bruna Gomes, para analisar os últimos acontecimentos do «Secret Story 9», mas acabou por abordar, em direto, o afastamento de longa data com o apresentador.
O rosto das galas do «Big Brother» assumiu que sentiu necessidade de pedir desculpa e que já o tinha feito em privado e publicamente. “Eu não sou daquelas pessoas que falham e empurram com a barriga. Pedi desculpa e mandei mensagem pública na revista Cristina. Não vai mudar nada na nossa vida, mas fico de consciência tranquila”, confessou.
Cláudio Ramos mostrou-se recetivo e tranquilo com o gesto do colega, deixando claro que o assunto está ultrapassado. “Para mim, o assunto já está morto. Se a tua consciência fica mais tranquila as desculpas são aceites”, afirmou o apresentador, encerrando assim um capítulo.