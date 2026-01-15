Desafiado por Leandro, Cláudio Ramos responde ao ex-concorrente do «Secret Story»

A troca de acusações entre Pedro Jorge e Leandro Martins ganhou um novo capítulo no Dois às 10. Após críticas feitas em direto, Cláudio Ramos foi confrontado pelo ex-concorrente e decidiu rever as imagens.

A tensão entre Pedro Jorge e Leandro Martins continua a dar que falar, mas desta vez o destaque vai para a reação de Cláudio Ramos, que não hesitou em corrigir publicamente uma afirmação feita em direto no programa Dois às 10, da TVI.

Tudo começou com o desabafo de Pedro Jorge sobre a ausência de um gesto que considerava importante após a sua vitória no Secret Story 9. O ex-concorrente confessou mágoa pelo facto de Leandro não lhe ter dado os parabéns. Em estúdio, Cláudio Ramos reagiu, recordando que Leandro tinha assumido ser um menino de birra ou mimado.

A resposta de Leandro Martins não tardou. Através das redes sociais, o cantor rebateu as críticas de Pedro Jorge e confrontou diretamente o apresentador da TVI, colocando em causa a análise feita em direto: “O Cláudio Ramos há de me responder onde é que eu assumi tal coisa, é que não sei que género de trabalho é este!!”, escreveu, visivelmente incomodado.

Perante a reação, Cláudio Ramos decidiu esclarecer a situação na emissão seguinte do Dois às 10. O apresentador explicou que Leandro não ficou satisfeito com alguns comentários do dia anterior, o que o levou a rever as imagens da entrevista original para confirmar os factos. “Ele ontem teve cá toda a gente. E acontece que o Leandro não gostou muito de uma coisa que eu disse aqui. A verdade é que é capaz do Leandro ter razão, porque o que o Leandro disse foi isto, e eu interpretei errado”, começou por admitir, num raro momento de autocorreção em direto.

Após a produção recuperar as imagens da entrevista feita semanas antes, Cláudio Ramos reconheceu o erro: “Na altura, ontem, eu disse que o Leandro tinha assumido aqui comigo e com a Cristina que ele era mimado e fazia birra, mas depois fui ver e é isto, e o Leandro ficou um bocadinho chateado a dizer, ai, o Cláudio tem que me dizer onde é que eu assumi que fazia birra”.

Ainda assim, o comunicador fez questão de separar os factos da sua opinião pessoal. Embora tenha admitido que Leandro nunca utilizou essas palavras para se descrever, Cláudio Ramos sublinhou que a sua leitura enquanto comentador se mantém: “Eu acho que ele fazia birra, acho eu, e que ele chamava as atenções para si, acho eu Cláudio, mas não foi isso que ele disse”.