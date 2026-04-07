Ex-concorrente do Secret Story anuncia gravidez e sexo do bebé: «Sou abençoado»

O anúncio deixou os fãs radiantes e o vídeo já está viral.

Dias depois de anunciar que vai ser pai pela segunda vez, Cláudio Viana voltou às redes sociais para revelar mais uma novidade muito especial: o sexo do bebé. E a resposta já é conhecida — vem aí um menino: "Sou abençoado. A única certeza que tenho", escreveu.

A revelação foi feita através de um vídeo marcado pela emoção e alegria, onde não faltaram sorrisos e momentos cúmplices, refletindo a fase feliz que o ex-concorrente do “Secret Story” está a viver.

Nas redes sociais, a reação dos fãs foi imediata. Entre as muitas mensagens de carinho, destacaram-se comentários mais emotivos como “O Universo sabe o que faz” e “Deus faz as coisas de maneira tão bonita”, mostrando o apoio neste novo capítulo da vida de Cláudio Viana.

Depois do anúncio da gravidez, esta nova partilha veio reforçar o entusiasmo em torno da família, que se prepara agora para receber mais um membro — e multiplicar a felicidade.