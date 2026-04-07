Ex-concorrente do Secret Story anuncia gravidez e sexo do bebé: «Sou abençoado»

  • Dois às 10
  • Há 1h e 15min

O anúncio deixou os fãs radiantes e o vídeo já está viral.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Dias depois de anunciar que vai ser pai pela segunda vez, Cláudio Viana voltou às redes sociais para revelar mais uma novidade muito especial: o sexo do bebé. E a resposta já é conhecida — vem aí um menino: "Sou abençoado. A única certeza que tenho", escreveu.

A revelação foi feita através de um vídeo marcado pela emoção e alegria, onde não faltaram sorrisos e momentos cúmplices, refletindo a fase feliz que o ex-concorrente do “Secret Story” está a viver.

Nas redes sociais, a reação dos fãs foi imediata. Entre as muitas mensagens de carinho, destacaram-se comentários mais emotivos como “O Universo sabe o que faz” e “Deus faz as coisas de maneira tão bonita”, mostrando o apoio neste novo capítulo da vida de Cláudio Viana.

Depois do anúncio da gravidez, esta nova partilha veio reforçar o entusiasmo em torno da família, que se prepara agora para receber mais um membro — e multiplicar a felicidade.

Temas: Secret Story Claudio Viana Dois às 10
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM

Fora do Estúdio

Assim era Eva em criança: veja uma foto inédita da concorrente do "Secret Story 10"

Há 1h e 17min

De menina a mulher: Eva mudou muito nos últimos 6 anos. Veja as fotos

Há 2h e 17min

Não se viu na televisão. Saiba quem Luzia beijou na boca após sair do “Secret Story”

Há 2h e 19min

Emocionante. Esta foi a mensagem que Rute Cardoso enviou e que Diogo Jota não chegou a ler

Hoje às 10:40

Lembra-se da “mãe guerreira”? Sofia Sousa celebra data especial e mostra como a filha cresceu

Hoje às 08:51

1.ª Companhia. Sem camisola, Instrutor Joaquim deixa fãs a suspirar: «Sempre disse que ele era o instrutor saúde»

Ontem às 21:18

Orgulhosa do seu corpo, Cristina Ferreira partilha os três truques para se manter em forma

Ontem às 16:23
MAIS

Mais Vistos

Cristina Ferreira anuncia que as imagens da última polémica de Diogo e Eva vão ser mostradas à Casa: "A palavra que fica na cabeça da Eva é 'sustentar' "

Hoje às 12:14

“É a pessoa que ele quer”: Norberto revela quem acha que é a escolha de Diogo

Hoje às 11:39

Norberto revela a maior discussão do “Secret Story 10”: “Vocês não devem saber porque não passou”

Hoje às 11:22

Cristina Ferreira revela informações sobre a pessoa da produção por quem Tiago diz estar apaixonado: “Tem namorado e…”

Hoje às 11:54

Signos

Previsões para abril: saiba o que o seu signo pode esperar no amor, trabalho e saúde

31 mar, 12:26

Vem aí um amor? Estas são as previsões do signo de Ariana para o mês de abril

31 mar, 11:12

Horóscopo para abril. Previsões para Eva não deixam dúvidas: «As verdades vão ser ditas»

31 mar, 11:01

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de março

27 fev, 10:56

Receitas

Use as sobras de ovos de chocolate da Páscoa para fazer esta mousse

Há 17 min

Este folar de carnes pode ser o protagonista da sua mesa de Páscoa: veja a receita

2 abr, 13:00

Aprenda a preparar o clássico ensopado de borrego para a Páscoa

1 abr, 10:31

Vá além do tradicional folar e descubra este bolo da Páscoa

31 mar, 16:00

Fotos

Use as sobras de ovos de chocolate da Páscoa para fazer esta mousse

Há 17 min

Ex-concorrente do Secret Story anuncia gravidez e sexo do bebé: «Sou abençoado»

Há 1h e 15min

Assim era Eva em criança: veja uma foto inédita da concorrente do "Secret Story 10"

Há 1h e 17min

De menina a mulher: Eva mudou muito nos últimos 6 anos. Veja as fotos

Há 2h e 17min