Casa do Secret Story vira-se contra Liliana e há um comentário que se destaca: «Tendo um namorado lá fora...»

Na «Cadeira Quente» da «Casa dos Segredos 9», Liliana foi alvo de duras críticas pela proximidade com Fábio e ouviu um comentário que marcou a noite.

A Cadeira Quente deste domingo, 22 de setembro, na Casa dos Segredos 9, foi marcada por momentos de grande tensão. Liliana esteve no centro das críticas devido à proximidade com Fábio, que muitos colegas consideram estar a prejudicar a imagem do namorado da concorrente cá fora.

Bruno foi dos mais implacáveis: «Não pode ter namorado lá fora... Ela permite muito»

Liliana tentou defender-se, mas os as opiniões dos colegas sucederam-se. Raquel atirou: «Tens de ser tu a meter essa barreira... tendo um namorado lá fora não é assim tão difícil de compreender.»

Entre acusações de falta de respeito, cumplicidade duvidosa e comentários que incendiaram o debate, a noite deixou claro que Liliana está cada vez mais sob pressão dentro da casa mais vigiada do País.