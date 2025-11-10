«Chateia-me mesmo»: Cristina Ferreira deixa críticas a atitude recente de Bruno Savate

  • Dois às 10
  • Hoje às 10:07

No «Dois às 10», a apresentadora Cristina Ferreira criticou Bruno Savate por enviar um avião de apoio a Pedro Jorge, lembrando que o gesto pode influenciar o jogo.

cristina Ferreira reagiu à mais recente atitude de Bruno Savate, ex-concorrente de reality shows da TVI. O nortenho enviou um avião de apoio a Pedro Jorge, um dos participantes mais mediáticos do “Secret Story 9”, gesto que não passou despercebido.

Durante o programa, Cristina Ferreira deixou claro o seu desagrado com o gesto de Savate, considerando que o envio do avião pode interferir na dinâmica do jogo e influenciar os concorrentes, sobretudo vindo de alguém que conhece bem as regras do formato. “Chateia-me mesmo”, começou por dizer Cristina Ferreira, em tom firme.

A apresentadora acabou mesmo por deixar um recado direto ao ex-concorrente: “Se queres ser falado, vens aqui.”

Cristina destacou ainda que todos os antigos concorrentes devem respeitar o espaço e o percurso dos atuais participantes, sem tentarem influenciar o desenrolar do jogo.

 

Temas: Secret Story Cristina Ferreira Bruno Savate Dois às 10

