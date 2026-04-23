Concorrentes do Secret Story descobrem o que aconteceu no País. E há uma notícia que os deixou em choque

  • Dois às 10
  • Há 1h e 42min
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Os concorrentes estão na reta final do programa e receberam Cristina Ferreira para descobrirem as notícias do País e do Mundo.

A visita de Cristina Ferreira à casa do “Secret Story” ficou marcada por várias surpresas — mas houve uma que deixou os finalistas completamente em choque.

Enquanto assistiam aos acontecimentos mais marcantes que decorreram cá fora durante a sua participação no reality show, os concorrentes foram confrontados com um dado que ninguém esperava: o programa em que participam tem sido o reality show mais visto dos últimos três anos.

A reação foi imediata. Entre expressões de surpresa, incredulidade e até emoção, os finalistas perceberam o verdadeiro impacto do formato junto do público — algo que, dentro da casa, é impossível de medir.

Temas: Secret Story Cristina Ferreira Dois às 10
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM

Fora do Estúdio

Menos sete quilos. Dylan mostra antes e depois e impressiona Inês: «Meu amorzão»

Ontem às 15:47

Após separação polémica, ex-concorrente do Big Brother assume novo namorado: «Digo sim ao amor»

Ontem às 14:43

Após apagar fotografias com o namorado, ex-concorrente de reality show da TVI confirma separação

Ontem às 11:27

Rui Freitas mostra ligação antiga com Pedro Bianchi Prata. Maria Botelho Moniz já reagiu

21 abr, 15:36

Secret Story. Em direto, Ariana reage a declarações enigmáticas de Diogo

21 abr, 10:28

Fora do Secret Story, Ariana e Diogo encontram-se pela primeira vez e dão beijo perante olhares do público

21 abr, 09:22

A atitude de Diogo fora do "Secret Story 10" que passou despercebida e que "apaga" Eva da sua vida

20 abr, 15:30
MAIS

Mais Vistos

Cláudio Ramos divulga notícia que deixa qualquer um sem palavras: “É chocante”

Ontem às 12:07

Cláudio Ramos recorda a entrada de Rui Freitas na “1.ª Companhia”: “Achei que não foste bem recebido”

Ontem às 10:07

Depois de palavras de Cláudio Ramos, Rui Freitas levanta-se e pede um abraço ao apresentador

Ontem às 10:30

Há namoro? Rui Freitas esclarece: “Está tudo a correr no sítio certo”

Ontem às 10:31

Signos

Previsões para abril: saiba o que o seu signo pode esperar no amor, trabalho e saúde

31 mar, 12:26

Vem aí um amor? Estas são as previsões do signo de Ariana para o mês de abril

31 mar, 11:12

Horóscopo para abril. Previsões para Eva não deixam dúvidas: «As verdades vão ser ditas»

31 mar, 11:01

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de março

27 fev, 10:56

Receitas

Este strogonoff à moda de um Chef esconde um truque saudável e promete ser o novo favorito lá de casa

Ontem às 10:55

Não parece feita em casa, mas é. Aprenda a fazer esta pavlova

16 abr, 17:00

Use as sobras de ovos de chocolate da Páscoa para fazer esta mousse

7 abr, 17:00

Este folar de carnes pode ser o protagonista da sua mesa de Páscoa: veja a receita

2 abr, 13:00

Fotos

Concorrentes do Secret Story descobrem o que aconteceu no País. E há uma notícia que os deixou em choque

Há 1h e 42min

Aldeia portuguesa com charme rural e uma tasquinha de comer e chorar por mais está a tornar-se destino turístico

Ontem às 17:00

“Funcionalidades da Dyson por um quarto do preço”: Vale a pena comprar este aspirador de 142€?

Ontem às 16:10

Pouca gente sabe disto: há um sítio em Portugal que parece as Maldivas e chega-se lá por menos de 2 euros

Ontem às 16:00