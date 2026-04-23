Concorrentes do Secret Story descobrem o que aconteceu no País. E há uma notícia que os deixou em choque

Os concorrentes estão na reta final do programa e receberam Cristina Ferreira para descobrirem as notícias do País e do Mundo.

A visita de Cristina Ferreira à casa do “Secret Story” ficou marcada por várias surpresas — mas houve uma que deixou os finalistas completamente em choque.

Enquanto assistiam aos acontecimentos mais marcantes que decorreram cá fora durante a sua participação no reality show, os concorrentes foram confrontados com um dado que ninguém esperava: o programa em que participam tem sido o reality show mais visto dos últimos três anos.

A reação foi imediata. Entre expressões de surpresa, incredulidade e até emoção, os finalistas perceberam o verdadeiro impacto do formato junto do público — algo que, dentro da casa, é impossível de medir.