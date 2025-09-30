Cristina Ferreira confronta Liliana: «Foi mais difícil ter visto o seu namorado ou estar na cama com o Fábio?»

O furacão Liliana: as fotografias mais sensuais da concorrente mais falada do Secret Story

Liliana e Zé: Uma história de amor em imagens (quando ainda não havia Fábio no meio)

As imagens mais emocionantes do 'reencontro' de Zé e Liliana na “Secret Story”

Depois da gala de domingo, marcada por fortes emoções, Liliana regressou ao confessionário do "Secret Story", na segunda-feira, dia 29, onde voltou a abrir o coração a Cristina Ferreira.

Depois de uma gala intensa, no passado domingo, dia 28, Liliana voltou, esta segunda-feira, dia 29, ao confessionário do "Secret Story", para uma conversa franca e emocionante com Cristina Ferreira.

A jovem não escondeu que viveu momentos difíceis e reforçou a vontade de se afastar de Fábio, garantindo que apenas pretende manter uma relação cordial com o concorrente nortenho, para não magoar o noivo, Zé. «Foi uma noite difícil para mim ver o meu namorado naquele estado. Hoje, tentei evitar o Fábio durante o dia», começou por desabafar Liliana.

Foi então que Cristina Ferreira lançou a pergunta que deixou a jovem sem fôlego: «Então o que foi mais difícil, e perdoe-me a pergunta: ontem, ter visto o seu namorado ou estar na cama com o Fábio a falar-lhe nos olhos?»

Liliana respondeu: «Ver o meu namorado naquela situação. Depois, quando estávamos na cama, eu estava a tentar explicar baixinho a situação do confessionário, porque toda a gente da casa queria saber, mas eu não queria partilhá-la com toda a gente.»

A apresentadora não deixou o tema cair e recordou as dúvidas constantes da concorrente: «Já perguntou várias vezes se o Fábio gosta de si. Que diferença faz o Fábio gostar?»

Liliana abriu o coração: «Não o quero magoar. Então quero perceber o ponto em que ele está. Quero perceber se gosta mesmo ou se é só uma atração.» Cristina insistiu: «E se gostar mesmo, o que acontece?»

A resposta final da noite deixou dúvidas sobre o que vai acontecer: «Terei de me afastar definitivamente, para não magoar.»

Veja, na galeria, as imagens que marcaram o "encontro" entre os namorados na última gala.