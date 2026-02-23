Cristina Ferreira estreia o novo «Secret Story» e este é o segredo mais comentado

A décima edição do Secret Story - Casa dos Segredos já arrancou e a gala de estreia revelou a lista completa de segredos que prometem abalar a casa mais vigiada do País.
Está oficialmente no ar a décima edição do Secret Story - Casa dos Segredos e, como manda a tradição, não faltam revelações surpreendentes e segredos bombásticos, sendo o mais comentado o segredo «mudei de sexo», que será revelado já esta segunda feira no confessionário pelo/a concorrente que esconde o segredo.
Na gala de estreia, os telespectadores ficaram a conhecer todos os mistérios que os concorrentes escondem e que vão alimentar o jogo nas próximas semanas. Eis a lista completa:
-
Mudei de sexo
-
Nasci com um dente no nariz
-
A minha namorada está na casa – Diogo
-
Namoro há 5 anos com um dos concorrentes da casa – Eva
-
Fui atropelado pelo metro
-
Um concorrente da casa partiu-me o coração – Catarina
-
Fui abandonado pelo meu pai no dia em que a minha mãe morreu
-
Sou agente secreto do público – João e Hugo
-
A minha mulher está na casa – Ricky
-
32.411 pessoas permitiram a minha entrada no Secret Story – Luzia
-
Fugi da guerra
-
Ganhei um prémio no Festival Internacional de Cannes
-
Fui operado ao pénis no dia do apagão
-
À noite trabalho em lingerie
-
Mudei a cor dos meus olhos numa operação de risco
-
Representei a seleção nacional de futebol
-
O pai da minha filha está na casa – Liliana
-
Tive de reaprender a andar
A gala de estreia foi marcada por fortes emoções e apresentou ao público todos os concorrentes desta nova temporada, que promete ser uma das mais intensas de sempre.