Cristina Ferreira estreia o novo «Secret Story» e este é o segredo mais comentado

  • Dois às 10
  • Hoje às 09:09

A décima edição do Secret Story - Casa dos Segredos já arrancou e a gala de estreia revelou a lista completa de segredos que prometem abalar a casa mais vigiada do País.

Está oficialmente no ar a décima edição do Secret Story - Casa dos Segredos e, como manda a tradição, não faltam revelações surpreendentes e segredos bombásticos, sendo o mais comentado o segredo «mudei de sexo», que será revelado já esta segunda feira no confessionário pelo/a concorrente que esconde o segredo.

Na gala de estreia, os telespectadores ficaram a conhecer todos os mistérios que os concorrentes escondem e que vão alimentar o jogo nas próximas semanas. Eis a lista completa:

  • Mudei de sexo

  • Nasci com um dente no nariz

  • A minha namorada está na casa – Diogo

  • Namoro há 5 anos com um dos concorrentes da casa – Eva

  • Fui atropelado pelo metro

  • Um concorrente da casa partiu-me o coração – Catarina

  • Fui abandonado pelo meu pai no dia em que a minha mãe morreu

  • Sou agente secreto do público – João e Hugo

  • A minha mulher está na casa – Ricky

  • 32.411 pessoas permitiram a minha entrada no Secret Story – Luzia

  • Fugi da guerra

  • Ganhei um prémio no Festival Internacional de Cannes

  • Fui operado ao pénis no dia do apagão

  • À noite trabalho em lingerie

  • Mudei a cor dos meus olhos numa operação de risco

  • Representei a seleção nacional de futebol

  • O pai da minha filha está na casa – Liliana

  • Tive de reaprender a andar

A gala de estreia foi marcada por fortes emoções e apresentou ao público todos os concorrentes desta nova temporada, que promete ser uma das mais intensas de sempre.

 

Temas: Secret Story Cristina Ferreira Dois às 10 Reality Show

