Cristina Ferreira estreia o novo «Secret Story» e este é o segredo mais comentado

A décima edição do Secret Story - Casa dos Segredos já arrancou e a gala de estreia revelou a lista completa de segredos que prometem abalar a casa mais vigiada do País.

Está oficialmente no ar a décima edição do Secret Story - Casa dos Segredos e, como manda a tradição, não faltam revelações surpreendentes e segredos bombásticos, sendo o mais comentado o segredo «mudei de sexo», que será revelado já esta segunda feira no confessionário pelo/a concorrente que esconde o segredo.

Na gala de estreia, os telespectadores ficaram a conhecer todos os mistérios que os concorrentes escondem e que vão alimentar o jogo nas próximas semanas. Eis a lista completa:

Mudei de sexo

Nasci com um dente no nariz

A minha namorada está na casa – Diogo

Namoro há 5 anos com um dos concorrentes da casa – Eva

Fui atropelado pelo metro

Um concorrente da casa partiu-me o coração – Catarina

Fui abandonado pelo meu pai no dia em que a minha mãe morreu

Sou agente secreto do público – João e Hugo

A minha mulher está na casa – Ricky

32.411 pessoas permitiram a minha entrada no Secret Story – Luzia

Fugi da guerra

Ganhei um prémio no Festival Internacional de Cannes

Fui operado ao pénis no dia do apagão

À noite trabalho em lingerie

Mudei a cor dos meus olhos numa operação de risco

Representei a seleção nacional de futebol

O pai da minha filha está na casa – Liliana

Tive de reaprender a andar

A gala de estreia foi marcada por fortes emoções e apresentou ao público todos os concorrentes desta nova temporada, que promete ser uma das mais intensas de sempre.