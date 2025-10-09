Cristina Ferreira faz esclarecimento sobre participação de Liliana e Zé no programa «A Sentença»

Após terminar noivado com Zé, Liliana e Fábio enfiam-se na mesma cama - as imagens que mostram tudo

Revelação do segredo de Liliana deixa casa em choque - e até Cristina Ferreira não conteve uma reação

Cristina Ferreira reagiu às notícias que dão conta da participação de Zé e Liliana no programa “A Sentença”, deixando uma resposta aos críticos.

Nos últimos dias, surgiram notícias de que Zé Pedro e Liliana Oliveira, protagonistas do triângulo amoroso que tem marcado o Secret Story 9, terão participado anteriormente no programa “A Sentença”.

Durante o Dois às 10, Cristina Ferreira decidiu esclarecer o assunto e reagir às críticas. A apresentadora confirmou que tanto Zé como Liliana se inscreveram para participar em programas de televisão, tal como acontece com muitos outros concorrentes de reality shows, e que isso não significa que tudo tenha sido combinado. «Foram figurantes como já foram milhares de pessoas naquele programa. Qualquer pessoa que esteja inscrita numa agência de figuração pode ser chamada. Como também alguns outros concorrentes já estiveram em programas de televisão», explicou.

Cristina fez ainda questão de responder diretamente aos críticos que têm acusado a história entre Liliana, Fábio e Zé de ser uma “novela montada”: «Acho que se percebe perfeitamente que isto foi tudo menos uma coisa planeada», afirmou de forma categórica.