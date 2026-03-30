Cristina Ferreira informa João sobre o que Diogo disse a Ariana após a sua expulsão: «Temos coisas para ver»

  • Dois às 10
  • Hoje às 12:19

A expulsão de João do “Secret Story 10” continua a dar que falar e já fora da casa, o ex-concorrente foi confrontado com novas informações sobre o polémico triângulo entre Diogo, Eva e Ariana.

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Em estúdio, João não escondeu o apoio a Eva e deixou claro de que lado está: “Fico a torcer pela Eva, sempre. Acho que ela tem capacidade e tem que ter cabecinha”, afirmou.

A conversa seguiu e Cláudio Ramos quis saber se o jovem acredita numa possível reconciliação entre Eva e Diogo. Foi nesse momento que Cristina Ferreira lançou uma revelação que apanhou todos de surpresa. “Temos coisas para ver hoje… Acho que o Diogo disse à Ariana que precisa de estar mais próximo da Eva porque ela perdeu o apoio”, contou a apresentadora, deixando no ar novas dúvidas sobre as intenções do concorrente.

Perante a informação, João optou por não reagir de forma direta, mantendo a postura serena e limitando-se a comentar as imagens exibidas em direto.

Um momento que volta a adensar o mistério em torno das relações dentro da casa — e que promete dar ainda mais que falar nos próximos dias.

Temas: Secret Story Cristina Ferreira Dois às 10 Diogo Joao
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