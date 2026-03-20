Depois de conversar com Cristina Ferreira, Diogo tem atitude que deixa a casa em alvoroço. E há quem acabe a chorar

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A casa do Secret Story 10 voltou a aquecer na noite desta quinta-feira, com um momento intenso protagonizado por Diogo e Ariana.

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Pouco depois do Especial conduzido por Cristina Ferreira, onde o concorrente foi confrontado no confessionário sobre o “jogo perigoso” que tem feito, Diogo decidiu falar com Ariana… e surpreendeu.

Sem revelar toda a verdade, o concorrente assumiu que tem namorada, dando a entender que a relação é com alguém “cá fora”. A revelação caiu como uma bomba e Ariana, visivelmente abalada, abandonou a conversa e refugiou-se no quarto, onde acabou por chorar.

Mais tarde, os dois voltaram a falar, já com mais calma, mas a tensão manteve-se. Ariana não escondeu a indignação perante a proximidade que tiveram, incluindo beijos e carícias debaixo dos lençóis, enquanto Diogo já estava comprometido.

Apesar de um abraço no final da conversa, a concorrente foi clara: não voltaria a dormir com Diogo. “Não faz sentido”, garantiu.

No entanto, a promessa durou pouco. Já na manhã seguinte, os dois voltaram a partilhar a mesma cama, deixando no ar novas dúvidas sobre os limites desta relação dentro da casa mais vigiada do país.

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